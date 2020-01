İstihare Duası Arapça ve Türkçe okunuşu! İstihare duası nedir, nasıl okunur?

Bir iş hakkında hayırlı olup olmadığını anlayabilmek için dua okunup, iki rekât namaz kılınarak o iş ile ilgili rüya görmek üzere dalınan uykuya istihare denir. İstihareye yatmadan önce ise istihare duası okunmaktadır. Hadis kaynaklarında bu duanın nasıl yapılması gerektiği belirtilmiştir. Peki, İstihare nedir? İstihare duası nasıl yapılır? İşte İstihare duası okunuşu ve anlamı

İSTİHARE DUASI NASIL YAPILIR?

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) hadis kaynaklarına göre istihârede şöyle dua edilmesini tavsiye etmiştir:

اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلاَ أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ خَيْرٌ لِى فِى دِينِى وَمَعَاشِى وَعَاقِبَةِ أَمْرِى - أَوْ قَالَ عَاجِلِ أَمْرِى وَآجِلِهِ - فَاقْدُرْهُ لِى وَيَسِّرْهُ لِى ثُمَّ بَارِكْ لِى فِيهِ ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ شَرٌّ لِى فِى دِينِى وَمَعَاشِى وَعَاقِبَةِ أَمْرِى - أَوْ قَالَ فِى عَاجِلِ أَمْرِى وَآجِلِهِ - فَاصْرِفْهُ عَنِّى وَاصْرِفْنِى عَنْهُ ، وَاقْدُرْ لِى الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِى.

(Allah'ım! Senden, ilminle hakkımda hayırlı olanı bana bildirmeni, kudretinle bana güç vermeni istiyorum. Senin büyük fazlı kereminden ihsan etmeni istiyorum. Senin her şeye gücün yeter, ben ise acizim; Sen her şeyi bilensin, ben ise bilmem; çünkü Sen bütün gizli şeyleri en iyi bilensin. Allah'ım! Yapmayı düşündüğüm bu iş, benim dinim, hayatım, dünyam ve ahiretim bakımından hakkımda hayırlı olacaksa, bunu bana takdir eyle, onu bana kolaylaştır, uğurlu ve bereketli eyle! Eğer bu iş, benim dinim, yaşayışım, dünyam ve ahiretim bakımından kötü ise, onu benden, beni ondan uzaklaştır. Hayır, nerede ise, onu bana takdir et ve onunla beni hoşnut eyle!) (Buhârî, Teheccüd, 25; Da'avât: 48; Tirmizî, Salât, 237)

İSTİHARE NEDİR?

Buharî'de rivayet edilen hadislerde istihare şöyle anlatılmıştır:

"Resulullah bize Kur'an'dan bir sûre öğretir gibi büyük küçük işlerimizin hepsinde istihareyi öğretti ve şöyle buyurdu: Sizden biriniz bir işe kalben azmettiği zaman iki rekât namaz kılsın."

"Bir işi yapmayı niyet ettiğin zaman o iş hakkında yedi defa istihare et. Sonra kalbinden geçen temayüle bak. Çünkü hayır, kalbinde doğan mânâdadır."