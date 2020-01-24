Kadına dayak, çifte cinayetle bitti

BUGÜN NELER OLDU

Tekirdağ'da, eşinden dayak yiyen kadının ailesi ile eşinin ailesi, bıçaklarla birbirine girdi. Genç kadının babası ve bir ağabeyi ölürken, diğer ağabeyi de ağır yaralandı. Çerkezköy'de yaşayan Ömer Çetin, geçen 9 Ocak'ta, eşi Yasemin Çetin'i dövdü. Yasemin Çetin de ağabeyi Cemil Taşkıran'ı arayarak durumu anlattı. Çiftin Bağlık mahallesindeki evine giden Cemil Taşkıran tartıştığı eniştesini dövmeye başladı. Diğer aile üyeleri de karışınca büyüyen kavgada, Cemil Taşkıran, Yasemin Çetin, Ömer Çetin ve kardeşi Cafer Çetin, çeşitli yerlerinden aldıkları bıçak darbeleri ile yaralandı. Yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu olurken, Ömer Çetin'in kardeşleri Emrah ve Sefer Çetin ile Taşkıran ailesinden Celil Taşkıran, oğulları Cemil ve Melih Taşkıran, önceki akşam Öztrak caddesinde karşılaşınca yeniden tartışma çıktı. Taraflar bıçaklarla birbirine saldırdı. Kavgada 5 kişi yaralandı. Yaralılardan Celil Taşkıran (55) ve oğlu Cemil Taşkıran (39), kurtarılamadı. Melih Taşkıran'ın durumu ise ağır.