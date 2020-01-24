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Son dakika haberi: merkezli 21 ilde dolandırıcılık operasyonu: 47 gözaltı

Son dakika haberine göre bu sabah 21 ilde birden dolandırıcılık operasyonu gerçekleştirildi. merkezli 21 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 47 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 1 milyon 755 bin lira tutarında sahte fatura ve fiş ele geçirildi.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 24.1.2020 09:15 Güncelleme Tarihi: 24.1.2020 09:22 ABONE OL
Son dakika haberi: Kocaeli merkezli 21 ilde dolandırıcılık operasyonu: 47 gözaltı

Alınan bilgiye göre, mali suçların men ve takibine yönelik çalışmalar kapsamında Gebze'de sahte yakıt fişiyle işlem yaptıkları iddia edilen kişilerin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Gözaltı kararı verilen 57 şüphelinin yakalanmasına yönelik Kocaeli merkezli 21 ilde düzenlenen operasyonda 47 kişi gözaltına alındı.

1 MİLYON 755 BİN LİRA ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda toplam 1 milyon 755 bin lira tutarında sahte fatura ve fiş ele geçirildi.

Zanlılardan 16'sı emniyetteki işlemlerinin ardından "nitelikli dolandırıcılık" ve "özel evrakta sahtecilik" suçlamasıyla Gebze Adliyesine sevk edildi, diğerleri ise emniyetten serbest bırakıldı.

Adreslerinde bulunamayan 10 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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Son dakika haberi: Kocaeli merkezli 21 ilde dolandırıcılık operasyonu: 47 gözaltı
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