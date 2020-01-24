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'da 7 aracın karıştığı zincirleme kaza: 3 yaralı

'da, kar yağışı nedeniyle buzlanan yolda 2 TIR, 1 yolcu otobüsü ve 4 otomobil çarpıştı. Zincirleme kazada, 3 kişi yaralandı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 24.1.2020 11:08 Güncelleme Tarihi: 24.1.2020 11:09 ABONE OL
Kütahya'da 7 aracın karıştığı zincirleme kaza: 3 yaralı

Kaza, gece saatlerinde, Kütahya- Eskişehir yolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Kar yağışı nedeniyle buzlanan yolda 2 TIR, 1 yolcu otobüsü ve 4 otomobil, sürücülerinin kontrolünden çıkıp, birbirine girdi. Zincirleme kazada 3 kişi yaralanırken, uzun araç kuyrukları oluştu. İhbarla gelen sağlık görevlileri, 3 yaralıyı ambulanslarla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yol ise yaklaşık 3 saat süren çalışmaların ardından araçların kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı.

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Kütahya'da 7 aracın karıştığı zincirleme kaza: 3 yaralı
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