Kütahya'da 7 aracın karıştığı zincirleme kaza: 3 yaralı

Kaza, gece saatlerinde, Kütahya- Eskişehir yolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Kar yağışı nedeniyle buzlanan yolda 2 TIR, 1 yolcu otobüsü ve 4 otomobil, sürücülerinin kontrolünden çıkıp, birbirine girdi. Zincirleme kazada 3 kişi yaralanırken, uzun araç kuyrukları oluştu. İhbarla gelen sağlık görevlileri, 3 yaralıyı ambulanslarla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yol ise yaklaşık 3 saat süren çalışmaların ardından araçların kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı.

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