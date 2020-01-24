Lüks siteden imar parası açıklaması

BUGÜN NELER OLDU

Sarıyer'de bulunan Basın ve Yayın Çalışanları sitesinde yaşanan para tartışmasına kooperatiften açıklama geldi. Kooperatif yönetimi, genel kurulda alınan kararlar çerçevesinde ödemelerin yapıldığını ifade ederek imar barışı ve diğer ödemelerin de bu kapsamda gerçekleştirildiğini belirtti. İmar barışı için toplanan paraların dışında kalan ödemelerin de iade edildiği kaydedildi. Kooperatif sakinleri ise yönetimin aidat, çalışan ücretleri, tazminat ve diğer tasarrufları kendilerine sormadan imar barışı parasından kesmesine tepki gösterdiklerini, bu durumu şubat ayındaki genel kurulda gündeme getireceklerini kaydetti.