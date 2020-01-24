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’den son dakika haberi! Bugün nasıl olacak? İşte 25 Ocak Cumartesi tahminler

tarafından yayımlanan son dakika tahmin raporlarına göre yurdun birçok noktasında hava sıcaklıkları 3 ila 6 derece artacak ancak sabahları erken saatlerde ve akşam saatlerinde havanın soğuk olması bekleniyor. Sis ve pus nedeni ile vatandaşların dikkatli olması yönünde uyarılar yapılırken, hafta sonunun ardından yağışlı havanın kısa süreliğine tekrar yurdu etkisi altına alması bekleniyor. Bugün için plan yapan vatandaşlar “Hava nasıl olacak?” sorusunun yanıtını araştırıyor. Haberimizde, Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu tahminlerine ulaşabilir, illerimize göre saatlik hava durumu raporlarını öğrenebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 25.1.2020 06:55 ABONE OL
Meteoroloji’den son dakika haberi! Bugün hava durumu nasıl olacak? İşte 25 Ocak Cumartesi tahminler

Hafta sonuna gelmemizle birlikte vatandaşlar dışarısı için plan yapmaya başladı. Okulların tatil olması nedeniyle de açık alanlara rağbet artış gösterdi. , hafta sonu için yaptığı tahminlerde, sıcaklıkların hissedilir derecede artacağını bildirdi. Gelen son verilerine göre kısa süre sonra yurtta tekrar yağışlı hava başlayacak. Vatandaşlar, evden çıkmadan önce bugün hava nasıl olacak sorusunun yanıtını araştırıyor. Haberimizde, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminler yer almaktadır.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 25 OCAK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce paylaşılan son hava durumu raporları haberimizde yer almaktadır. İşte 25 Ocak 2019 Cumartesi tarihli hava durumu tahmin raporları…

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Meteoroloji’den son dakika haberi! Bugün hava durumu nasıl olacak? İşte 25 Ocak Cumartesi tahminler
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