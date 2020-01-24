Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarıları geldi! İstanbul'a kar yağacak mı?

Dışarı çıkacaklar dikkat! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yurt geneline ilişkin son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı yapıldı. Ocak sonu itibari ile Doğu illerinde beyaz örtü hayatı olumsuz etkilerken Batı'da ise kuru soğukların etkisi artıyor. Hâl böyle olunca da, 'Bugün hava durumu nasıl olacak?' sorusunun yanıtı dışarı çıkacaklar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Gün içerisinde beklediği sıcaklık değerlerini resmi internet sitesi üzerinden paylaşan MGM, kuvvetli rüzgar ve yoğun kar yağışı uyarısı yaptı. MGM, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması gibi tehlikelere karşı vatandaşların tedbirli olmasını da istedi.

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

İstanbul'da beklenen; ancak bir türlü şehir genelinde etkisini göstermeyen beyaz örtü neticesinde 'İstanbul'a kar yağacak mı?' sorusunun cevabı da şu sıralarda oldukça merak ediliyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 24 OCAK 2020

Haberimizden, Meteoroloji'nin 24 Ocak 2020 Cuma günü için son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarıları hakkında bilgi edinebilir, il il sıcaklık değerlerini görüntüleyebilirsiniz.