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'den son dakika ve kar yağışı uyarıları geldi! 'a kar yağacak mı?

Genel Müdürlüğü'nden yurt geneline ilişkin son dakika ve kar yağışı uyarıları yapıldı. Ocak ayının sonlarına geldiğimiz şu günlerde, Doğu'da kar yağışları, Batı'da ise kuru soğukların etkisi giderek artıyor. 'da beklenen; ancak yağmayan kar yağışının ardından 'İstanbul'a kar yağacak mı?' sorusunun yanıtı merak edilmeye de başlandı. Gün içerisinde beklenen hava durumu ve sıcaklık değerlerini resmi internet sitesi üzerinden açıklayan MGM, kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu. Kurum, oluşabilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması gibi tehlikelere karşı da vatandaşların dikkatli olması istendi. Öte yandan, dört il için ise yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı. Haberimizden, 24 Ocak 2020 Cuma gününe ilişkin Meteoroloji'nin son dakika hava durumu uyarıları hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 24.1.2020 09:05 Güncelleme Tarihi: 24.1.2020 09:06 ABONE OL
Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarıları geldi! İstanbul'a kar yağacak mı?

Dışarı çıkacaklar dikkat! Genel Müdürlüğü'nden yurt geneline ilişkin son dakika ve kar yağışı uyarısı yapıldı. Ocak sonu itibari ile Doğu illerinde beyaz örtü hayatı olumsuz etkilerken Batı'da ise kuru soğukların etkisi artıyor. Hâl böyle olunca da, 'Bugün hava durumu nasıl olacak?' sorusunun yanıtı dışarı çıkacaklar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Gün içerisinde beklediği sıcaklık değerlerini resmi internet sitesi üzerinden paylaşan MGM, kuvvetli rüzgar ve yoğun kar yağışı uyarısı yaptı. MGM, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması gibi tehlikelere karşı vatandaşların tedbirli olmasını da istedi.

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

'da beklenen; ancak bir türlü şehir genelinde etkisini göstermeyen beyaz örtü neticesinde 'İstanbul'a kar yağacak mı?' sorusunun cevabı da şu sıralarda oldukça merak ediliyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 24 OCAK 2020

Haberimizden, Meteoroloji'nin 24 Ocak 2020 Cuma günü için son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarıları hakkında bilgi edinebilir, il il sıcaklık değerlerini görüntüleyebilirsiniz.

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Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarıları geldi! İstanbul'a kar yağacak mı?
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