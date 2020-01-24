MSB msb.gov.tr neden girmiyor, açmıyor? Milli Savunma Bakanlığı ASAL sorgulama sayfası neden yavaş açıyor?

Savunma politikaları ve Türk vatandaşlarının askerlik işlemlerini yürütmekle görevli olan Milli Savunma Bakanlığının resmi internet adresi olan msb.gov.tr'de erişim problemi yaşanıyor. Günün ilk saatleri itibarıyla sitede erişim problemi yaşayan kullanıcılar, msb.gov.tr neden girmiyor sorusunun yanıtını araştırıyor. Askerlik yerlerinin daha önceden planlanan ve kamuoyuna duyurulan şekilde 24 Ocak 2020 tarihinde açıklanacak olması, siteye olan rağbeti artırdı. Artan rağbet ile birlikte erişim problemi meydana geldi.

Askerlik yerlerini öğrenmek isteyen binlerce askerlik yükümlüsü, Askeralma Genel Müdürlüğü ana sayfası olan asal.msb.gov.tr adresine akın etti. Yaşanan yoğunluk nedeniyle sitede aksamalar meydana geldi. Sitedeki sorunun veri tabanıyla alakalı olup olmadığı bilinmiyor ancak erişim sorunu yaşayan vatandaşlar sosyal medyadan bilgi alışverişi yapmaya çalışıyor.

ASKERLİK YERLERİ NASIL SORGULANIR?

Askerlik yerleri açıklandığı andan itibaren E-devlet Er sınıflandırma sonucu veya yedek subay sınıflandırma sonucu ekranı üzerinden sorgulama yapabileceksiniz.

ASKERLİK YERLERİ SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Askerlik yerlerinin 24 Ocak Cuma günü açıklanacağı Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından duyuruldu ancak saat kaçta açıklanacağına dair henüz bir bilgi paylaşılmadı. Askerlik yerlerinin gün içerisinde adaylara duyurulması bekleniyor.