PTT Kargo çalışma saatler: PTT Kargo şubeleri hafta içi ve hafta sonu mesai saatleri

Osmanlı döneminden bu yana birçok farklı alanda hizmet veren PTT, uzun süredir PTT Kargo ile de gönderileri alıcılarına ulaştırmaktadır. 1840 yılında Posta Nezareti olarak kurulan PTT, 1939 yılında da Ulaştırma Bakanlığı'na bağlandı. Bu köklü kurum ile kargo göndermek isteyen vatandaşlar, PTT Kargo çalışma saatleri ve mesai günleri araştırması yapıyorlar. PTT'nin kuruluşu olan PTT Kargo çalışma saatleri ve mesai günleri, Türkiye'de faaliyet yürüten diğer kargo şirketi ile hemen hemen aynı. Peki, PTT Kargo saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve dağıtım günleri neler?

PTT KARGO DAĞITIM GÜNLERİ

2008 yılında kurulan PTT Kargo'nun dağıtım günleri, hafta içi 5 gün, hafta sonu ise sadece Cumartesi günü şeklindedir.

PTT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ VE GÜNLERİ

Öğle arası şubeler kapalı kalmadan devam eden mesai (öğle arası gönderi kabulü yoktur), akşam kapanış saati olarak 18.00'e kadar sürer; ancak bu saatler, UPS Kargo tarafından servis sağlayıcı düzeni kullandığı için şubeler özelinde farklılık göstermektedir. UPS Kargo, hafta içi 5 gün, hafta sonu ise sadece Cumartesi günü çalışmaktadır.

PTT KARGO AÇILIŞ, KAPANIŞ SAATİ

PTT Kargo çalışma saatleri Türkiye'deki diğer kargo şirketlerine kıyasla biraz farklı.

PTT kargo açılış saati: 08.30

PTT kargo kapanış saati: 17.30

Detaylı olarak dağıtım merkezi çalışma saatleri, ehliyet-kimlik teslimatı gibi bilgilere, ilgili şubenin Google Haritalar'daki bilgilerinden ulaşabilirsiniz.

PTT KARGO HAFTA SONU ÇALIŞMA SAATLERİ

PTT kargo hafta içi çalışma saati olarak 08.30-17.30 saatleri arasında hizmet vermektedir. Türkiye'nin en köklü devlet kurumlarından olan PTT kargo hafta sonu ise sadece Cumartesi günü dağıtım hizmeti vermeye devam eder. Yani, kargo dağıtımı, kayıtlı gönderi dağıtımı hafta sonu Cumartesi günü devam eder. Örneğin, eğer ehliyet ya da kimlik çıkarma ya da yenileme işlemi yaptıysanız, iki evrak da Cumartesi günü dağıtıma çıkabilmektedir.

Cumartesi günü saat 09.00'da hizmete başlar ve 19.30'da mesai saatleri son bulur. Ancak bu sadece PTT kargo Genel Müdürlükleri'ne ait bir durumdur. PTT kargo şubeleri hafta sonu hizmet vermez.

PTT KARGO RESMİ TATİLLERDE ÇALIŞIYOR MU?

Aşağıdaki resmi tatillerde PTT Kargo ve diğer tüm kargo şirketleri hizmet sağlamamaktadır.

1 Ocak Yılbaşı

23 Nisan 2020 - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs 2020 - Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs 2020 - Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

Ramazan Bayramı

15 Temmuz 2020 - Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Kurban Bayramı

30 Ağustos 2020 - Zafer Bayramı

29 Ekim 2020 - Cumhuriyet Bayramı

PTT KARGO MERKEZ BİNASI İLETİŞİM BİLGİLERİ

PTT Kargo merkez binası, Şehit Teğmen Kalmaz Caddesi, No:2 06101 Ulus-Altındağ /Ankara adresinde bulunmaktadır. PTT Kargo merkez şubesine 0312 509 50 00 numaralı telefondan veya 0312 30951 44 faks numarasından erişebilirsiniz.

