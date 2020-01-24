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2020! Kısa, uzun ve resimli ve sözleri ile en güzel Hayırlı Cumalar dilekleri

Müslüman alemi bu hafta da cuma gününe kavuşmanın mutluluğunu ve huzurunu yaşıyor. Her hafta olduğu gibi bugün de, vatandaşlar en yeni, anlamlı ve ile sevdiklerini hatırlamayı unutmuyor. Yakınları için birbirinden farklı görseller ile Hayırlı Cumalar mesajları arayan milyonlarca vatandaş, günün ilk ışıklarından itibaren araştırmalarını yapıyor. Haberimizde, kısa, uzun, yeni ve resimli ve sözleri görsellerine yer verirken; dualı ve ayetli resimleri de değerlendirebileceğiniz seçenekler arasına ekledik. 24 Ocak 2020 Cuma için eş, dost, akraba ve nicesine WhatsApp, Facebook, Instagram ya da çeşitli sosyal medya üzerinden gönderebileceğiniz görseller sabah.com.tr'de! İşte, birbirinden farklı, yazılı, ayetli ve yeni Cuma mesajları!

Giriş Tarihi: 24.1.2020 08:11 Güncelleme Tarihi: 24.1.2020 08:11 ABONE OL
Resimli Cuma mesajları 2020! Kısa, uzun ve resimli Cuma mesajları ve sözleri ile en güzel Hayırlı Cumalar dilekleri

Hayırlı Cumalar! Bir mübarek gününe girmenin daha huzuru ve mutluluğunu hep beraber yaşamaktayız. Her zaman olduğu gibi, yine bugün de eller semaya açılacak, dualar ile ibadetler yapılacak. Bu anlamlı günün huzurunu eş, dost, akraba ve sevdiklerine de yaşatmak, ulaştırmak isteyen milyonlarca yurttaş, kısa, uzun, yazılı, ayetli ve dualı seçenekleri ile resimli için araştırmalarını Google üzerinde arttırdı. Günün ilk saatlerinden itibaren, tebrik mesajları hakkında araştırmalar bir hayli artış gösterdi. WhatsApp ve çeşitli sosyal medya platformları üzerinden göndermek için 2020 yeni, ve sözleri araştıran Müslümanlar, yakınlarını hatırlayıp hatırlatmak istiyor.

EN GÜZEL, ANLAMLI VE YENİ RESİMLİ CUMA MESAJLARI 24 OCAK 2020

Haberimizin detaylarından, birbirinden farklı seçenekleri ile yeni, anlamlı, kısa, uzun ve sözleri görsellerine ulaşabilir, dua ve ayet içerenlerini sevdiklerinize iletebilirsiniz.

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Resimli Cuma mesajları 2020! Kısa, uzun ve resimli Cuma mesajları ve sözleri ile en güzel Hayırlı Cumalar dilekleri
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