Sınıf ve tertibat bekliyor ne demek? Sorusuna yanıt aranıyor. Yüzlerce asker adayı sınıf ve tertibat sürecinin tamamlanması kişinin başvuru tarihine göre belirlenir. Buna göre en yakın celp tarihini yakalayabileceği bir tarihte başvuruda bulunmuşsa işlemler kısa süre içerisinde tamamlanarak asker alımları sağlanır. Peki Sınıf ve tertibat bekliyor ne demek? Sınıf ve tertibat anlamı nedir?

SINIF VE TERTİBAT BEKLİYOR NE DEMEK? SINIF VE TERTİBAT ANLAMI NEDİR?

Tecil durumlarında ibareyle karşılaşmış ve askere gitmek isteyen yükümlüler ibarede belirtildiği gibi sınıflandırılır. Sınıflandırma ile yükümlünün jandarma, piyade veya komando görevlerinden hangisinde askerlik yapacağı belirtiliyor. Sınıflandırmanın ardından tertibat aşamasına geçilir ve alımlar başlar. Sınıf ve tertibat sürecinin tamamlanması kişinin başvuru tarihine göre değişiklik gösterecektir. Yükümü en yakın celp tarihini yakalayabileceği bir tarihte başvuruda bulunmuşsa işlemler kısa süre içerisinde tamamlanarak asker alımları sağlanacaktır.

TERTİBAT NE ANLAMA GELİR?

Tertibat, kişinin hangi yıl veya dönemde askere alınacağının göstergesidir. Kısa dönem askerler üç haneli tertibat numarasına, uzun dönem askerlerse içinde bulunulan yıl, hangi yıl doğanlar alınmaktaysa o yılın kaçıncı döneminde alındığı tertibat numarasına sahip olmaktadır.