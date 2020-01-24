Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Sınıflandırılmış yükümlü nedir, ne demek? Sınıflandırılmış yükümlü ne zaman askere gider, bedelli askerlik yapabilir mi?

, ne demek? Sınıflandırılmış yükümlü ne zaman askere gider, bedelli askerlik yapabilir mi?

2020 yılının ilk celbi Şubat ve Mart aylarında gerçekleşecek. 24 Ocak tarihinde açıklanacak sonuçlar ile birlikte adaylar askerlik yerlerini öğrenebilecekler. Askerlik görevini yerine getirmek isteyen adaylar, heyecan ile sonuçların açıklanmasını beklerken, bu noktada merak edilen bir diğer husus ise ‘sınıflandırılmış yükümlü’ kelimesi oluyor. Peki, ? Sınıflandırılmış yükümlü ne zaman askere gider, bedelli askerlik yapabilir mi? İşte yanıtı…

Giriş Tarihi: 24.1.2020 09:24 Güncelleme Tarihi: 24.1.2020 09:25 ABONE OL
Sınıflandırılmış yükümlü nedir, ne demek? Sınıflandırılmış yükümlü ne zaman askere gider, bedelli askerlik yapabilir mi?

Askere gidecek vatandaşlar arasında merak edilen konulardan bir tanesi de 'Sınıflandırılmış yükümlü' kelimesi oluyor. Bilindiği üzere 2020 yılının ilk celbi Şubat ve Mart aylarında gerçekleşecek. Sınıflandırılmış yükümlü, asker altına alınacak adayın sevk edileceği sınıfın ve birliği belli olduğunu göstermektir. Bu noktada merak edilen bir diğer husus ise 'Sınıflandırılmış yükümlü ne zaman askere gider, bedelli askerlik yapabilir mi?' sorusu oluyor. Haberimizin içerisinden konuyla ilgili ayrıntıları bulabilirsiniz…

SINIFLANDIRILMIŞ YÜKÜMLÜ NEDİR? SINIFLANDIRILMIŞ YÜKÜMLÜ NE ZAMAN ASKERE GİDER, BEDELLİ ASKERLİK YAPABİLİR Mİ?

Sınıflandırılmış yükümlü, asker altına alınacak adayın sevk edileceği sınıfın ve birliğin belli olduğunu göstermektedir. e-Devlet üzerinden askerlik sorgulama için bakıldığında Sınıflandırılmış Yükümlü ibaresi ile karşılaşan adayların, askerlik yerlerinin açıklanma tarihinde hangi sınıf ve birliğe teslim olacağı yazacaktır.

SINIFLANDIRILMIŞ YÜKÜMLÜ ASKERE NE ZAMAN GİDER?

Sevk edilecek eğitim merkezi, E-Devlet üzerinden yedek subay ve kısa dönem alanlarından sorgulanabilecek.

E-DEVLET ÜZERİNDEN ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Er adayları askerlik yerleri bilgisini e-Devlet kapısından sorgulayabilecek. e-Devlet'e giriş yapacak olan adaylar, bu sisteme erişim şifresini PTT'den kimlikleri karşılığında temin edebilecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Sınıflandırılmış yükümlü nedir, ne demek? Sınıflandırılmış yükümlü ne zaman askere gider, bedelli askerlik yapabilir mi?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN