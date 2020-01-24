Sınıflandırılmış yükümlü nedir, ne demek? Sınıflandırılmış yükümlü ne zaman askere gider, bedelli askerlik yapabilir mi?

Askere gidecek vatandaşlar arasında merak edilen konulardan bir tanesi de 'Sınıflandırılmış yükümlü' kelimesi oluyor. Bilindiği üzere 2020 yılının ilk celbi Şubat ve Mart aylarında gerçekleşecek. Sınıflandırılmış yükümlü, asker altına alınacak adayın sevk edileceği sınıfın ve birliği belli olduğunu göstermektir. Bu noktada merak edilen bir diğer husus ise 'Sınıflandırılmış yükümlü ne zaman askere gider, bedelli askerlik yapabilir mi?' sorusu oluyor. Haberimizin içerisinden konuyla ilgili ayrıntıları bulabilirsiniz…

SINIFLANDIRILMIŞ YÜKÜMLÜ NEDİR? SINIFLANDIRILMIŞ YÜKÜMLÜ NE ZAMAN ASKERE GİDER, BEDELLİ ASKERLİK YAPABİLİR Mİ?

Sınıflandırılmış yükümlü, asker altına alınacak adayın sevk edileceği sınıfın ve birliğin belli olduğunu göstermektedir. e-Devlet üzerinden askerlik sorgulama için bakıldığında Sınıflandırılmış Yükümlü ibaresi ile karşılaşan adayların, askerlik yerlerinin açıklanma tarihinde hangi sınıf ve birliğe teslim olacağı yazacaktır.

SINIFLANDIRILMIŞ YÜKÜMLÜ ASKERE NE ZAMAN GİDER?

Sevk edilecek eğitim merkezi, E-Devlet üzerinden yedek subay ve kısa dönem alanlarından sorgulanabilecek.

E-DEVLET ÜZERİNDEN ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Er adayları askerlik yerleri bilgisini e-Devlet kapısından sorgulayabilecek. e-Devlet'e giriş yapacak olan adaylar, bu sisteme erişim şifresini PTT'den kimlikleri karşılığında temin edebilecek.