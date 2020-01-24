SON DAKİKA: Müge Anlı tacizi duyunca yayından kovdu! Ayfer Yaralı çileden çıkardı

ATV ekranlarının izlenme rekoru kıran Müge Anlı programında son dakika gelişmesi yaşandı. Dolandırıldığını iddia Ayfer Yaralı, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı. Yaralı'nın açıklamalarını duyan Müge Anlı adeta çileden çıktı. Müge Anlı yanına kaçtığı adam tarafından dolandırıldığı gerekçesiyle canlı yayına çıkan kadının 12 yaşındaki kızının yaşadığı tacize sessiz kaldığını öğrenince çılgına döndü. Sinirlerine hakim olamayan Anlı, kadını stüdyodan kovdu. İşte son dakika haberinin detayları…