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SON DAKİKA: tacizi duyunca yayından kovdu! çileden çıkardı

programından son dakika haberi herkesi şoke etti. Dolandırıldığını iddia , Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı. Yaralı'nın açıklamalarını duyan Müge Anlı adeta çileden çıktı. 3 kızı olan Ayfer Yaralı, uğruna eşinden ayrıldığı Nazmi isimli adamın kendisini dolandırdığını 20 bin eurosunu aldığını iddia ediyordu. Nazmi kendini savunmak için söylediklerinden sonra Müge Anlı, Ayfer Yaralı'yı stüdyodan kovdu. İşte programdan gelen son dakika haberi ve konu ile ilgili tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 24.1.2020 09:17 Güncelleme Tarihi: 24.1.2020 09:18 ABONE OL
SON DAKİKA: Müge Anlı tacizi duyunca yayından kovdu! Ayfer Yaralı çileden çıkardı

ekranlarının izlenme rekoru kıran programında son dakika gelişmesi yaşandı. Dolandırıldığını iddia , Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı. Yaralı'nın açıklamalarını duyan Müge Anlı adeta çileden çıktı. Müge Anlı yanına kaçtığı adam tarafından dolandırıldığı gerekçesiyle canlı yayına çıkan kadının 12 yaşındaki kızının yaşadığı tacize sessiz kaldığını öğrenince çılgına döndü. Sinirlerine hakim olamayan Anlı, kadını stüdyodan kovdu. İşte son dakika haberinin detayları…

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SON DAKİKA: Müge Anlı tacizi duyunca yayından kovdu! Ayfer Yaralı çileden çıkardı
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