Son dakika haberi: Elazığ’da deprem sonrası ilk görüntüler geldi! Ölü ve yaralı sayısı artıyor

Akşam saatlerinde Elazığ deprem ile arka arkaya sallandı. Gelen son dakika haberine göre can kayıplarının yaşandığı bölgede binalarda ciddi maddi hasar meydana geldi ve vatandaşlara, hasarlı binalar girmemeleri konusunda uyarılar yapıldı. Merkez üssü Elazığ olan deprem, Adana, Malatya, Diyarbakır ve en çok da Gaziantep'te hissedildi. Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile 6.8 olarak paylaşılan deprem verisi, daha sonra 6,6 olarak güncellendi. Aynı şekilde AFAD son depremler listesi deprem büyüklüğünü 6,8 olarak gösteriyor. AFAD tarafından sosyal medyada ve resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, "Elazığ ili Sivrice ilçesinde saat 20.55'te 6,8 büyüklüğünde bir #deprem meydana gelmiştir. Tüm personelimiz ve il AFAD müdürlüklerimiz teyakkuza geçirilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz." Denildi.