Manisa depremi için ünlü profesörden korkutan son dakika açıklaması! "Bu fay hattı üzerinde 6'dan büyük deprem ihtimali..."

Manisa'nın Akhisar ilçesinde dün akşam saat 22.22'de yaşanan 5.4'lük deprem büyük panik yarattı. İzmir, Bursa ve Balıkesir'de hissedilen deprem, İstanbul'un çeşitli yerlerinde de hissedildi. Manisa'nın peşi sıra Ankara'da da sabah saatlerinde 4.5 şiddetinde bir deprem meydana gelmesi tedirginlik yaşattı. Uzmanlar tarafından konuya yönelik peş peşe son dakika açıklamaları yapılırken, Manisa depreminin bölgedeki fay hatları üzerinde neler yaratabileceği yorumlandı.

"6'DAN BÜYÜK DEPREM OLUŞTURMA İHTİMALİ..."

Bu doğrultuda, Yıldız Teknik Üniversitesi Geoteknik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şükrü Ersoy Manisa- Akhisar' da meydana gelen depremleri A Haber' e değerlendirdi.

İşte, Prof. Dr. Şükrü Ersoy'un son dakika deprem açıklamasının tamamı;