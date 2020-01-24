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depremi için ünlü profesörden korkutan son dakika açıklaması! "Bu fay hattı üzerinde 6'dan büyük ihtimali..."

Dün akşam saat 22.22'de 'nın Akhisar ilçesinde meydana 5.4'lük depremin artçıları sürerken, son dakika açıklamaları da peş peşe geliyor. Akhisar merkezli bölgede hissedilmesinin yanı sıra, İstanbul'un bir kesiminde de etkisini göstermiş ve büyük panik yaratmıştı. Uzmanlardan açıklamalar art arda yapılırken Yıldız Teknik Üniversitesi Geoteknik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şükrü Ersoy Manisa- Akhisar’ da meydana gelen depremleri A Haber’ e değerlendirdi. Ersoy, bölgedeki fayın uzunluklarının kısa olmadığını açıklarken fay hattı üzerinde 6'dan büyük deprem oluşup oluşmama riskine yönelik de önemli sözler kullandı. İşte, son dakika deprem açıklamasının tamamı...

Giriş Tarihi: 24.1.2020 07:06 Güncelleme Tarihi: 24.1.2020 09:23 ABONE OL
Manisa depremi için ünlü profesörden korkutan son dakika açıklaması! Bu fay hattı üzerinde 6'dan büyük deprem ihtimali...

'nın Akhisar ilçesinde dün akşam saat 22.22'de yaşanan 5.4'lük büyük panik yarattı. İzmir, Bursa ve Balıkesir'de hissedilen deprem, İstanbul'un çeşitli yerlerinde de hissedildi. Manisa'nın peşi sıra Ankara'da da sabah saatlerinde 4.5 şiddetinde bir deprem meydana gelmesi tedirginlik yaşattı. Uzmanlar tarafından konuya yönelik peş peşe son dakika açıklamaları yapılırken, Manisa depreminin bölgedeki fay hatları üzerinde neler yaratabileceği yorumlandı.

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"6'DAN BÜYÜK DEPREM OLUŞTURMA İHTİMALİ..."

Bu doğrultuda, Yıldız Teknik Üniversitesi Geoteknik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şükrü Ersoy Manisa- Akhisar' da meydana gelen depremleri A Haber' e değerlendirdi.

İşte, Prof. Dr. Şükrü Ersoy'un son dakika deprem açıklamasının tamamı;

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Manisa depremi için ünlü profesörden korkutan son dakika açıklaması! "Bu fay hattı üzerinde 6'dan büyük deprem ihtimali..."
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