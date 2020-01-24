Sülüs kağıdı ne zaman çıkar? 2020 askerlik sevk kağıdı nasıl ve nereden alınır? Celp yerleri açıklandı…

Hem askerlik, hem de bedelli askerlik celp yerleri açıklandı ve vatandaşlar heyecanla sevk tarihi için beklemeye koyuldu. Ancak bu durum, bazı soruları da beraberinde getirdi. Askerlik celp yerleri açıklandıktan sonra askerlik yapacak olanlar, askerlik sülüs kağıdı ne zaman çıkar ve ne zaman alınır sorusunun yanıtını araştırıyor. Haberimizde, bu konu ile ilgili tüm bilinmesi gereken detayları bir arada topladık. İşte askerlik ve bedelli askerlik sülüs kağıdı ne zaman çıkar sorusunun yanıtı ve nereden alınacağı hakkında bilgiler...

SÜLÜS KAĞIDI NEDİR? SÜLÜS KAĞIDI NE ZAMAN ÇIKAR?

Silah altına alınan yükümlülerin kışla bilgilerinin yanı sıra birliğe teslim olma tarihini de içeren yazılı belgeye sülüs bir diğer adıyla sevk belgesi denmektedir.

İşte tüm bilinmesi gereken kritik bilgiler...