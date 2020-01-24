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çekiliş sonuçları 23 Ocak açıklandı! MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı

çekiliş sonuçları açıklandı! İdaresi tarafından her Perşembe günü çekilişi gerçekleştirilen Süper Loto’da bu haftanın kazanan numaraları belli oldu. Bilindiği üzere sevilen şans oyununda 3 haftadır 6 bilen çıkmamış ve büyük ikramiye olan 9 milyon 466 bin lira devretmişti. Bu haftaki çekilişlerde büyük ikramiyenin kime çıkacağı da merak konusu olmuştu. Haberimizin içerisinden Süper Loto sonuçlarına ulaşabilir, bilet sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz…

Giriş Tarihi: 24.1.2020 08:22 Güncelleme Tarihi: 24.1.2020 08:22 ABONE OL
Süper Loto çekiliş sonuçları 23 Ocak açıklandı! MPİ Süper Loto sonuçları hızlı bilet sorgulama ekranı

Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Perşembe günü çekilişi gerçekleştirilen Süper Loto'da bu haftanın kazandıran numaraları belli oldu. Şans oyunu severler tarafından her hafta heyecanla takip edilen oyunlar arasında olan Süper Loto 3 haftadır devir ediyordu. Hal böyleyken büyük ikramiye olan 9 milyon 466 bin liraya rağbet artmış ve bu hafta Süper Loto oynayan sayısı artmıştı. Peki, Süper Loto'da bu hafta kazandıran numaralar hangileri? Haberimizin içerisinden Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama işlemini gerçekleştirebilir, 23 Ocak Süper Loto kazandıran numaraları öğrenebilirsiniz…

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI! 23 OCAK MPİ SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

23 Ocak MPİ Süper Loto sonuçları ve hızlı bilet sorgulama ekranı ile çekilişe ilişkin diğer tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz...

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Süper Loto çekiliş sonuçları 23 Ocak açıklandı! MPİ Süper Loto sonuçları hızlı bilet sorgulama ekranı
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