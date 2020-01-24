SÜRAT Kargo çalışma saatleri: SÜRAT Kargo şubeleri hafta içi ve hafta sonu mesai saatleri

Türkiye Cumhuriyeti'nde bilinen kargo şirketleri arasında yer alan Aras Kargo çalışma saatleri, en çok merak edilen mesai tabloları arasında yer alıyor. Türkiye'de kargo firmaları arasında yer alan ve birçok noktada operasyon gerçekleştiren SÜRAT Kargo'yu tercih eden vatandaşlar, SÜRAT kargo dağıtım günleri ve çalışma saatleri ile hafta sonu açılış ve kapanış saatini araştırıyorlar. Peki, SÜRAT kargo saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve SÜRAT kargo dağıtım günleri ve saatleri nasıl? İşte bu kargo firması ile ilgili merak edilen tüm detaylar…

SÜRAT KARGO DAĞITIM GÜNLERİ VE SAATLERİ

En çok merak edilen konular arasında yer alan SÜRAT kargo dağıtım günleri ve saatleri şu şekilde:

SÜRAT kargo tarafından Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma yani hafta içi 08.30 ile 18.00 arası dağıtım yapılmaktadır.

SÜRAT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ! KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR

Türkiye'de uzun süredir bilinen kargo şirketleri arasında yer alan SÜRAT Kargo aracılığı ile kargo göndermek ya da almak isteyen vatandaşlar için SÜRAT kargo çalışma saatleri tablosu oluşturduk. Bu tablo ile Sürat kargo kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor sorusu da yanıtını bulmuş oluyor.

Sürat Kargo hafta içi her gün sabah 09:00'da mesai başlangıcı yapıyor ve akşam saat 18:30'a kadar tüm şubelerinde müşterilerine hizmet vermeye devam eder.

SÜRAT KARGO HAFTASONU ÇALIŞMA SAATLERİ

SÜRAT Kargo hafta sonu çalışma saatleri de diğer kargo şirketleri ile hemen hemen aynı. Hafta sonları cumartesi günü 09:00'dan 14.30'a kadar çalışan Sürat Kargo, Pazar günü kapalıdır. Sürat Kargo ülkenin doğu bölgelerinde bulunan illerinde ise hafta içleri 08:30'dan 18:00'a kadar, Cumartesi günleri de 08:30'dan 14:00'a açık bulunmaktadır.



SÜRAT KARGO HAKKINDA

Her gün dünyanın birçok noktasında insanlar ve firmalar arasında kargo taşımaktadır. SÜRAT Kargo milyonlarca zarflı, kolili ve paletli gönderiyi alıcısına teslim ediyor.

SÜRAT Kargo internet sitesinde yer alan tanıtım metni şu şekilde:

2003 yılında kurulan Sürat Kargo, 2015 yılı itibariyle TMSF çatısı altında yönetim ve işleyişindeki köklü, yenilikçi, müşteri odaklı değişimiyle kısa zamanda sektörün en önemli oyuncuları arasında yerini aldı. Bugün, 16 bölge müdürlüğü, 24 aktarma merkezi, 700'den fazla şube, 4000 araçlık filosu, 1100 üzerinde mobil dağıtım alanı, 5000'i aşkın kadrosu ile Türkiye'nin her yerine ve dünyada 220'den fazla noktaya güvenle taşımaktadır.

Kendi bireysel veya yaptıkları işin taşıma ihtiyaçlarına kargo çözümü arayanlar, bu sayfa üzerinden kargo çalışma saatleri hakkında bilgi alabilirler.

SÜRAT Kargo çalışma saatleri 2020 yılı itibariyle yukarıdaki şekildedir. Saatlerde değişiklik olduğu takdirde bu haberde yer alan bilgiler güncellenmektedir. Diğer kargo firmalarının takip sitelerini ve çalışma saatlerini yaşam kategorisinde bulabilirsiniz.