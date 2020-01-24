THY'den Elazığ'a uçak

Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Elazığ ve bölge halkının ihtiyaçlarını hızlı ve kapsamlı şekilde karşılayabilmek amacıyla; 300 kişilik bir uçağımız AFAD, Kızılay ekipleri ve ekipmanları ile birlikte saat 02:00'da Elazığ'a hareket edecektir. Halkın havayolu olarak her koşulda milletimizin yanındayız" dedi.

150 TL sabit fiyat olacak

Fiyat değişikliği ile ilgili de bilgi veren Üstün açıklamasına şöyle devam etti:

"Elazığ'da gerçekleşen depremden etkilenen vatandaşlarımıza büyük geçmiş olsun, başımız sağ olsun. Elazığ'a 150 TL sabit fiyat uygulamasıyla ek seferler icra edeceğiz"



