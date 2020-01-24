Van'da hastane girişindeki çatı çöktü 9 yaralı

Olay, saat 12.30 sıralarında Edremit ilçesindeki Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji bölümü girişinde meydana geldi. Hastane binasının çatısında biriken kar kütleleri bir anda poliklinik girişindeki camekanlı çatı bölümünün üzerine düştü. Olayda 7'si hafif, 9 kişi yaralandı. Yaralılar, hastane personeli tarafından acil servise kaldırılarak tedaviye alındı. Olayın ardından bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, hastanenin giriş bölümünde güvenlik tedbiri aldı.

Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik, can kaybının olmadığını belirterek, Saat 12.30 civarında aşırı kar yağışı nedeniyle bir çökme olayı gerçekleşti. Bu olayda tüm kurumlarımızla beraber zamanında müdahale edildi. Şu anda 7 vatandaşımız hafif yaralı, diğer 2 vatandaşımız da camın atında kaldıkları için kafalarında yaralanma var. Bu iki vatandaşımızı servise yatırdık. Bunların şu anda ağır bir durumu yok. Ancak takip etmemiz gerekiyor. Yaralı diğer 7 vatandaşımızdan biri de güvenlik elemanımız. O da yaralıları kurtarırken eli yaralandı. Yaralılardan 7'si taburcu edilebilir durumda. Şu anda ağır yaralı herhangi bir hastamız yok. Herhangi bir paniğe, herhangi bir acil afet durumuna gerek yok. Şu anda emniyet ekipleri de gerekli tedbiri aldı. İkinci bir olayın önüne böylelikle geçilmiş olundu. Dünden bu yana aşırı bir kar yağışı var. Olayı çökme olabilecek yerlerde önlemlerimizi aldık dedi.

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