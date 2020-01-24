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Yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu, komşuları gözyaşı döktü

'nin Kartepe ilçesinde, (64) yalnız oturduğu evinde oğlu tarafından ölü bulundu. Olayı duyup, evin önüne gelen komşuları, uzun süre gözyaşı döktü.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 24.1.2020 19:06 ABONE OL
Yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu, komşuları gözyaşı döktü

Olay, akşam saatlerinde İstasyon Mahallesi Sadık Efe Sokak'taki binada meydana geldi.

Dün akşamdan beri Hatice Çetinbaş'tan haber alamayan oğlu, evine geldi. İçeri giren oğlu, Çetinbaş'ı salonda hareketsiz halde yüzüstü yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Hatice Çetinbaş'ın öldüğü belirlendi. Olayı duyan komşuları, Hatice Çetinbaş'ın evinin kapısına gelerek uzun süre gözyaşı döktü.

Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Hatice Çetinbaş'ın cesedi morga götürüldü.

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Yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu, komşuları gözyaşı döktü
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