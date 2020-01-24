Yapı Kredi Bankası çalışma saatleri listesi: Yapı Kredi saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? Açılış ve kapanış mesai saati

Bankaların çalışma saatleri ile ilgili güncel bilgiler birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Yapı Kredi ile bankacılık işlemlerini en yakın şubelere giderek gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar yola koyulmadan önce çalışma saatleri bilgilerini araştırıyor. Yapı Kredi saat kaçta açılıyor ve kaç kapanıyor gibi soruların cevabına bu başlık altından ulaşabilirsiniz. Peki, Yapı Kredi saat kaçta açılır ve kapanır? İşte 2020 çalışma saatleri!

YAPI KREDİ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

Yapı Kredi Bankası müşterileri tarafından banka ile ilgili en çok merak edilen konunun başında geliyor. Sabah, öğle ve akşam saatlerindeki çalışma saatlerine bakarak plan yapacak olanlar doğru yerdeler. Yapı Kredi'nin resmi internet sitesinde yer alan güncel bilgilere göre çalışma saatleri şu şekilde;

YAPI KREDİ BANKASI SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

Yapı Kredi şubeleri sabah saat 09.00'da mesaiye başlıyor. Bu saatten önce gelen vatandaşlar belirtilen saate kadar bankaya giremiyor. Öğle arası 12.30- 13.30 arası da Yapı Kredi hizmet vermiyor.

YAPI KREDİ SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

Yapı Kredi ile bankacılık işlemlerini gerçekleştirmek isteyenler akşam 17.00'a kadar en yakın şubelere gitmesi gerekiyor. Belirtilen saatten sonra gelen müşterilerin işlemleri yapılmıyor.

RESMİ TATİLLERDE HALK BANKASI ÇALIŞIYOR MU?

Aşağıdaki resmi tatillerde Yapı Kredi ve diğer tüm bankalar hizmet sağlamamaktadır.

1 Ocak Yılbaşı

23 Nisan 2020 - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs 2020 - Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs 2020 - Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

Ramazan Bayramı

15 Temmuz 2020 - Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Kurban Bayramı

30 Ağustos 2020 - Zafer Bayramı

29 Ekim 2020 - Cumhuriyet Bayramı

YAPI KREDİ HAKKINDA

Türkiye'nin ilk özel bankası Yapı Kredi, 1944 yılından bu yana hizmet vermektedir. 900'den fazla şube, 4000'den fazla ATM ve 18:000'i aşkın çalışana sahiptir.

YAPI KREDİ MÜŞTERİ HİZMETLERİ TELEFON NUMARASI

Bankacılık işlemlerinizi şubelere gitmeden müşteri hizmetleri yardımı ile de gerçekleştirebilirsiniz. 0850 222 0444 numarayı çevirerek operatörün yönlendirdiği tuşlara basıp temsilciye bağlanabilirsiniz.

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