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Altındağ'da 200 kilo kaçak ete el konuldu

'nın Altındağ ilçesinde zabıta ekiplerinin ruhsatsız işletilen kasaba düzenlediği operasyonda 200 kilogram kaçak ete el konuldu, iş yeri sahibine ceza uygulandı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 25.1.2020 12:25 ABONE OL
Altındağ'da 200 kilo kaçak ete el konuldu

Altındağ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Battalgazi mahallesinde merdiven altı kaçak et satışı yapıldığı bildirilen kasaba operasyon düzenledi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı birimlerle koordineli şekilde yürütülen operasyonda, söz konusu işletmenin ruhsatsız olduğu belirlendi. Etlerin de sağlıksız koşullarda saklandığı saptandı. İncelemede 200 kilogram kaçak ete imha edilmek üzere el konulurken, iş yeri sahibine ise cezai işlem uygulandı.

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "Hemşerilerimizden gelen ihbarları çok önemsiyoruz. Gelen şikâyetler üzerine harekete geçen ekiplerimiz, halk sağlığını tehdit eden ürünlere el koyarken, bu ürünleri satışa sunan işletme sahiplerine de cezai işlem uyguluyor. Bu konuda asla taviz vermeyeceğiz" dedi.

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Altındağ'da 200 kilo kaçak ete el konuldu
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