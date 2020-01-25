Anadolu Bank çalışma saatleri: 2020 Anadolu Bank açılış kapanış saati! Saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?

Bankacılık işlemlerini en yakın şubelere giderek yapmak isteyenler çalışma saatlerine bakmadan yola koyulmak istemiyor. Bu konu hakkında bilgi sahibi olmayan müşteriler mesai saatlerini araştırıyor. Anadolu Bank çalışma saatleri listesine göre Anadolu Bank saat kaçta açılıyor, kapanıyor ve kaça kadar açık sorularının cevabını buradan öğrenebilirsiniz. 2020 Anadolu Bank güncel çalışma saatleri sabah.com.tr'de!

ANADOLU BANK ÇALIŞMA SAATLERİ

İşlemlerini müşteri hizmetleri veya internet bankacılığı üzerinden yapamayan vatandaşlar en yakın şubelere giderek gerçekleştirmek istiyor. Hafta içi mesai saatleri içerisinde bankaya gitmeye özen gösteren vatandaşlar Anadolu Bank çalışma saatleri bilgisine aşağıdan ulaşabilirler.

ANADOLU BANK SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

Anadolu Bank'ın 2020 açılış ve kapanış saati şöyle;

Sabah açılış: 09:00

Anadolu Bank şubeleri Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri sabah 09:00'da hizmet vermeye başlar. Hafta sonları ise Anadolu Bank hizmet vermemektedir.

ANADOLU BANK ÖĞLE ARASI NE ZAMAN KAPANIYOR?

Öğle Arası: 12:30 – 13:30

Anadolu Bank, 09:00'da başlayan mesainin ardından 12:30'da öğle arası yemek saati nedeniyle 1 saatlik hizmet sağlamamaktadır.

ANADOLU BANK SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

Kapanış: 17:00

Kapanış saatleri hemen hemen Türkiye'nin tüm şubelerinde 17:00'dir.

RESMİ TATİLLERDE ANADOLU BANK ÇALIŞIYOR MU?

1 Ocak Yılbaşı

23 Nisan 2020 - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs 2020 - Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs 2020 - Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

Ramazan Bayramı

15 Temmuz 2020 - Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Kurban Bayramı

30 Ağustos 2020 - Zafer Bayramı

29 Ekim 2020 - Cumhuriyet Bayramı

Yukarıdaki resmi tatillerde Anadolu Bank ve diğer tüm bankalar hizmet sağlamamaktadır.

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