Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi: 'Elazığ depremi 120 milyon kişi tarafından hissedildi'

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi'nin açıklamasına göre, Elazığ'daki 6,8'lik depremin 120 milyon kişi tarafından hissedilmiş olabileceği tahmin ediliyor.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi. Kandilli Rasathanesi, depremin 5 kilometre derinlikte meydana geldiğini açıkladı.

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi yayınladığı haritada, depremden etkilendiği bildirilen bölgeler görselleştirildi. Merkezin açıklamasına göre, depremin 120 milyon kişi tarafından hissedilmiş olabileceği tahmin ediliyor.