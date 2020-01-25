Çağla cinayetinde son umut: 2 DNA

19.5 yıl önce öldürülen ve katili tespit edilemediği için düşmesine 5 ay kalan Çağla Tuğaltay'la ilgili cinayet dosyasında kıskaç daralıyor. Üzerinde şüphelerin yoğunlaştığı cezaevi tutuklusu Ş.Ö.'den alınan kan örneği, katilin DNA profili ile örtüşmedi. Sır cinayette son umut, ihbarlarda adı geçen diğer iki şüpheliden alınacak kan örneklerinin, Çağla'nın tırnakları arasında bulunan tüy ve deri artıklarından oluşturulan ve katile ait olan DNA profili ile eşleşmesi... Geçen hafta anne Gülnur Tuğaltay, atv ekranlarında yayınlanan "Müge Anlı İle Tatlı Sert Programı"na katılmış ve programa 3 kişiyle ilgili toplam 8 ayrı ihbar gelmişti. Anne aynı gün ihbarları savcılığa sunmuştu.Savcılık, ihbarlarda isimleri geçen üç kişinin de cinayetten sonra kan örneklerinin alınmadığını tespit etti. 1'i tecavüz, 11'i çocuklara yönelik cinsel istismar suçlarına karıştığı iddia edilen ve 6 ihbarda adı geçtiği için en fazla üzerinde durulan şüpheli Ş.Ö.'nün 270 yıl hapis cezası aldığı ve Silivri'de tutuklu olduğu ortaya çıktı. Ş.Ö.'den alınan kan örneği, cinayetten sonra Çağla'nın tırnaklarının arasında bulunan tüy ve deri artıklarından oluşturulan DNA profili ile karşılaştırıldı ama o örnekler uyuşmadı. Katilin kimliği belirlenemezse 6 Haziran'da zaman aşımı ile düşecek olan dosyayı inceleyen cinayet masası polisleri şimdi ihbarlarda isimleri geçen ve cinayetin işlendiği yıl kan örnekleri alınamadığı ortaya çıkan diğer iki şüpheli üzerine yoğunlaştı. İki şüpheliden alınacak DNA örnekleri de yüzde 99.9 katile ait olduğu değerlendirilen DNA profili ile karşılaştırılacak

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