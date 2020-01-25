Çağla Tuğaltay cinayetinde son umut: 2 DNA

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Şişli'deki evinde 19.5 yıl önce öldürülen ve katili bulunamadığı için 5 ay sonra zamanaşımına uğrayacak Çağla Tuğaltay dosyasını gazeteci Müge Anlı yeniden gündeme taşıdı. "Müge Anlı İle Tatlı Sert Programı"na 3 şüpheliyle ilgili toplam 8 ayrı ihbar geldi. Savcılık, ihbarlarda ismi geçen üç kişinin kan örneklerinin alınmadığını tespit etti. Üzerinde şüphelerin yoğunlaştığı cezaevi tutuklusu Ş.Ö.'den alınan kan örneği, katilin DNA profili ile örtüşmedi. Sır cinayette son umut, ihbarlarda adı geçen diğer iki şüpheliden alınacak kan örneklerinin, Çağla'nın tırnaklarındaki katile ait olan DNA profili ile eşleşmesi.