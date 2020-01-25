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cinayetinde son umut: 2

EMİR SOMER EMİR SOMER Yaşam
Giriş Tarihi: 25.1.2020 ABONE OL
Çağla Tuğaltay cinayetinde son umut: 2 DNA
Şişli'deki evinde 19.5 yıl önce öldürülen ve katili bulunamadığı için 5 ay sonra zamanaşımına uğrayacak Çağla Tuğaltay dosyasını gazeteci Müge Anlı yeniden gündeme taşıdı. "Müge Anlı İle Tatlı Sert Programı"na 3 şüpheliyle ilgili toplam 8 ayrı ihbar geldi. Savcılık, ihbarlarda ismi geçen üç kişinin kan örneklerinin alınmadığını tespit etti. Üzerinde şüphelerin yoğunlaştığı cezaevi tutuklusu Ş.Ö.'den alınan kan örneği, katilin DNA profili ile örtüşmedi. Sır cinayette son umut, ihbarlarda adı geçen diğer iki şüpheliden alınacak kan örneklerinin, Çağla'nın tırnaklarındaki katile ait olan DNA profili ile eşleşmesi.
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Çağla Tuğaltay cinayetinde son umut: 2 DNA
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