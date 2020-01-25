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Çin'den 'a gelen yolcuların termal kameralarla kontrolü devam ediyor

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Havalimanı'na bu ülkeden gelen tarifeli uçakların yolcuların termal kameralarla kontrolden geçirilmesi uygulamasına bugün de devam edildi.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 25.1.2020 08:40 ABONE OL
Çin'den İstanbul'a gelen yolcuların termal kameralarla kontrolü devam ediyor

Çin'in farklı kentlerinden gelen 5 tarifeli uçak, sabah saatlerinden itibaren havalimanına ulaştı.

Körüklere yanaştırılan uçaklardan çıkan yolcular, terminalden pasaport kontrol noktalarına yönlendirildi.

Çoğunluğu maske takan yolcular, Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurulan termal kameralarla taramadan geçirildi.

Vücut ısısı 38 derecenin üstünde olan kişilerin kolayca tespit edilebildiği kameralarla yapılan kontrollerde şimdiye kadar herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığı öğrenildi.

KARANTİNA MÜŞAHEDE ODASI HAZIR

Bakanlığın bilim kurulunun aldığı tedbir kararları gereğince İstanbul Havalimanı'na Çin'den gelen uçaklardaki yolcuların kontrol edilmesi için termal kameralar konulmuştu.

Uygulama kapsamında ise vücut ısısı 38 derecenin üzerinde olan yolcular, ilk önce sağlık ekiplerince muayene edilecek. Risk görüldüğü takdirde şüpheli yolcu, havalimanındaki karantina müşahede odasına alınacak.

Buradaki işlemlerin ardından şüpheli yolcu, 112'nin özel donanımlı ambulanslarıyla daha önce belirlenen hastanelere sevk edilecek.

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Çin'den İstanbul'a gelen yolcuların termal kameralarla kontrolü devam ediyor
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