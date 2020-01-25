Cumhurbaşkanlığı'ndan deprem açıklaması: Yaralar en kısa zamanda sarılacak

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Elazığ'daki 6.8'lik depreme ilişkin açıklamada bulundu

İbrahim Kalın, "Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Bütün imkanlar seferber edildi ve çalışmalar aralıksız sürüyor. Vatandaşlarımızın ihtiyaçları karşılanıyor. Birlik ve beraberlik içinde yaralar en kısa zamanda sarılacaktır." ifadelerini kullandı.

Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.



Bütün imkanlar seferber edildi ve çalışmalar aralıksız sürüyor.



Vatandaşlarımızın ihtiyaçları karşılanıyor.



Birlik ve beraberlik içinde yaralar en kısa zamanda sarılacaktır. — Ibrahim Kalin (@ikalin1) January 25, 2020