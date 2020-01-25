Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Cumhurbaşkanlığı'ndan deprem açıklaması: Yaralar en kısa zamanda sarılacak

Cumhurbaşkanlığı'ndan deprem açıklaması: Yaralar en kısa zamanda sarılacak

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü 'daki 6.8'lik depreme ilişkin açıklamada bulundu. Kalın, "Bütün imkanlar seferber edildi ve çalışmalar aralıksız sürüyor. Vatandaşlarımızın ihtiyaçları karşılanıyor." dedi.

Giriş Tarihi: 25.1.2020 09:12 Güncelleme Tarihi: 25.1.2020 09:24 ABONE OL
Cumhurbaşkanlığı'ndan deprem açıklaması: Yaralar en kısa zamanda sarılacak

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Elazığ'daki 6.8'lik depreme ilişkin açıklamada bulundu

İbrahim Kalın, "Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Bütün imkanlar seferber edildi ve çalışmalar aralıksız sürüyor. Vatandaşlarımızın ihtiyaçları karşılanıyor. Birlik ve beraberlik içinde yaralar en kısa zamanda sarılacaktır." ifadelerini kullandı.

Canlı yayına böyle yansıdı: Mucize kurtuluş
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Cumhurbaşkanlığı'ndan deprem açıklaması: Yaralar en kısa zamanda sarılacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN