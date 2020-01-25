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'deki iddiasına yalanlama

İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, Denizli Devlet Hastanesi Acil Servisine şikayetiyle hasta geldiğine yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 26.1.2020 05:16 Güncelleme Tarihi: 26.1.2020 05:20 ABONE OL
Denizli'deki koronavirüs iddiasına yalanlama

Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çinli bir turistin hastaneye 38,5 derece ateş ve boğaz ağrısı şikayetiyle başvurduğunu söyledi.

Hastada mevsimsel gribal enfeksiyon düşünüldüğünü belirten Öztürk, şunları kaydetti:

"Koronavirüs bulguları taşımıyor. Servisin karantina altına alındığı haberleri gerçeği yansıtmıyor. Teyit edilmeden halkı bu tür panikleten haberler konusunda hassas olunması gerekiyor."

Öztürk, hasta turistin tedavisinin normal odada devam ettiğini sözlerine ekledi.

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Denizli'deki koronavirüs iddiasına yalanlama
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