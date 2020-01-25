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anında yapılması gerekenler nelerdir? Depremde yapılması ve yapılmaması gerekenler! açıkladı

’da yaşanan 6.8 şiddetindeki depremin ardından vatandaşlar korku ve panik yaşadı. Depremin şiddeti çok kuvvetliydi ve çevre illerde etkisi hissedildi. , yer kabuğundaki ortaya çıkan enerji sonucu meydana gelen dalgaların yeryüzünü sarsması olayıdır. İlk olarak deprem anında güvenli yer bulup başınızı korumanız gerekiyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı () depremde yapılması ve dikkat edilmesi gereken konuları ayrıntılarıyla yayınladı. Peki, Deprem anında neler yapmalıyız? İşte AFAD deprem sırasında dikkat edilmesi gerekenleri açıkladı.

Giriş Tarihi: 25.1.2020 15:43 Güncelleme Tarihi: 25.1.2020 15:43 ABONE OL
Deprem anında yapılması gerekenler nelerdir? Depremde yapılması ve yapılmaması gerekenler! AFAD açıkladı

anında yapılması gerekenler nelerdir? Sorusuna yanıt aranmaya başlandı. 'da 6.8 büyüklüğündeki şiddetli depremin ardından artçı sarsıntılar devam etti. Vatandaşlar korku ve paniği bir arada yaşarken depremde yapılması ve yapılmaması gerekenleri araştırıyor. Dolayısıyla deprem öncesinde, deprem anında ve deprem sonrasında alabileceğiniz bazı önlemler hayat kurtarıcıdır. Peki deprem anında yapılması gerekenler nelerdir? deprem anında yapılması ve yapılmaması gerekenleri duyurdu...

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Deprem anında yapılması gerekenler nelerdir? Depremde yapılması ve yapılmaması gerekenler! AFAD açıkladı
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