Deprem anında yapılması gerekenler nelerdir? Depremde yapılması ve yapılmaması gerekenler! AFAD açıkladı

Deprem anında yapılması gerekenler nelerdir? Sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Elazığ'da 6.8 büyüklüğündeki şiddetli depremin ardından artçı sarsıntılar devam etti. Vatandaşlar korku ve paniği bir arada yaşarken depremde yapılması ve yapılmaması gerekenleri araştırıyor. Dolayısıyla deprem öncesinde, deprem anında ve deprem sonrasında alabileceğiniz bazı önlemler hayat kurtarıcıdır. Peki deprem anında yapılması gerekenler nelerdir? AFAD deprem anında yapılması ve yapılmaması gerekenleri duyurdu...