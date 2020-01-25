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çantası nasıl hazırlanır? Deprem çantasında bulunması gerekenler nelerdir? İşte bilinmesi gerekenler!

Geçtiğimiz akşam ’da yaşanan 6.8 şiddetindeki sarsıntının ardından binlerce vatandaş “ çantası nasıl hazırlanır?” sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Onlarca kişinin ölümüne binlerce kişinin ise yaralanmasına neden olan afetin ardından insanların tedirgin olmasına neden olan bu durum herkesin aklına alınacak tedbirleri getirdi. Kişilerin temel ihtiyaçlarının bulunacağı ve herhangi bir afet anında kullanabileceği bu çanta çoğu kişinin önemsememesine rağmen hayati bir önem taşıdığı uzmanlar tarafından bildirilmektedir. Peki, Deprem çantası nasıl hazırlanır? Deprem çantasında neler olmalı? İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 25.1.2020 15:00 Güncelleme Tarihi: 25.1.2020 15:00 ABONE OL
Deprem çantası nasıl hazırlanır? Deprem çantasında bulunması gerekenler nelerdir? İşte bilinmesi gerekenler!

Deprem çantası nasıl hazırlanır? Sorusu araştırılmaya devam ediyor. Geçtiğimiz akşam Elazığ'da gerçekleşen 6.8 şiddetindeki depremin ardından binlerce kişi tedirginlik yaşıyor. Afet anlarında içerisinde tüm temel ihtiyaç malzemelerinin bulunacağı bu çanta hayati önem taşıyor. Ülkemizde ve tüm dünyada sıkça yaşanmaya devam eden şiddetli sarsıntılar can almaya ve hasar vermeye devam ederken bu felaketten en az hasarı alabilmek adına tedbirlerin alınmasının gerektiği uzmanlar tarafından bildiriliyor. Peki, deprem çantası nasıl hazırlanır? Deprem çantasında neler olmalı? İşte tüm detaylar…

DEPREM ÇANTASI NASIL HAZIRLANIR?

Acil durum çantası olarak da bilinen deprem çantasının ne kadar önemli olduğundan bahsettik. Peki, ihtiyacınız olan farklı kategorilerden malzemelerin bulunduğu bir afet ve acil durum çantasının içerisinde neler olmalı? İşte, deprem çantasının içerisinde olması gerekenler:

  • En az 72 saat yetebilecek miktarda su

  • En az 72 saat yetebilecek bozulmayan yiyecekler (konserve, bisküvi vb.)
  • İlk yardım çantası
  • Çadır
  • Battaniye
  • Uyku tulumu
  • Yedek pilleri ile beraber kullanışlı bir el feneri
  • Telefonunuzun şarj aleti (taşınabilir ve kablolu)
  • Mevsim şartlarına uygun giysiler (şapka, çorap, yağmurluk, kazak vb.)
  • Bir miktar para
  • Kullandığınız ilaçlar
  • Battaniye
  • Kalem ve kağıt
  • Çok amaçlı çakı
  • Çakmak
  • Önemli telefon numaralarının ve iletişime geçilecek kişilerin bilgilerinin bulunduğu defter ya da dosya
  • Islak mendil, tuvalet kağıdı, tuvalet atıkları için poşet gibi hijyen ürünleri ve dezenfektan ürünler

DEPREM ÇANTASI HAZIRLARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Deprem çantası hazırlamak kadar, "Deprem çantası nasıl olmalı?" sorusunun cevabı da oldukça önemlidir. Şimdi, deprem çantası hazırlarken dikkat etmeniz gerekenleri sıralayalım.

  • Hazırladığınız deprem çantası ağır olmamalı, kolaylıkla taşınabilir olmalıdır.

  • Deprem çantasını kolaylıkla ulaşacağınız bir yerde saklamanız çok önemlidir. Acil durumda kolaylıkla ulaşamayacağınız bir deprem çantası amaca uygun değildir.
  • Deprem çantasını tüm aileniz için değil, kişisel ihtiyaçlarınız doğrultusunda hazırlamalısınız. Ayrıca evcil hayvanınız varsa onun ihtiyaçlarına da küçük bir çantada yer vermeyi unutmamalısınız.
  • Deprem çantanızı mevsim şartlarına uygun olacak şekilde belirli dönemlerde yenilemeyi unutmamalısınız.
  • Yiyeceklerin ve içeceklerin son kullanma tarihleri konusunda dikkatli olmalısınız. Son kullanma tarihleri yakın olan ürünleri tüketebilir ve yerlerine yenilerini koyabilirsiniz.
  • Evin yanı sıra iş yeriniz ve otomobilinizde de deprem çantası bulundurmanızda fayda var.

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Deprem çantası nasıl hazırlanır? Deprem çantasında bulunması gerekenler nelerdir? İşte bilinmesi gerekenler!
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