Doğanyol'da zırhlı araç şarampole devrildi: 5 polis yaralı

Kaza, akşam saatlerinde ilçe girişinde meydana geldi. Elazığ'da dün saat 20.55'te meydana gelen Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğünde depremde Malatya'nın Doğanyol ilçeside etkilendi.

İlçeyi ziyaret etmesi beklenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gelmeden önce güvenlik önlemi almaya giden özel harekat polislerinin bulunduğu zırhlı araç, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

KAZADA, 5 POLİS YARALANDI.

Yaralı polisler, deprem bölgesinde hazır bekletilen ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kazada devrilen zırhlı araç düştüğü yerden çıkarıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.