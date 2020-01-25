Doğu Anadolu fay hattı nedir, nerelerden geçiyor? İşte Türkiye deprem haritası!

Ülkemiz pek çok aktif fay hattının uzanış doğrultusunda bulunmakta ve aktif deprem kuşağında yer almaktadır. Durum böyle olunca ülkemiz çoğu zaman irili ufaklı şiddetlerde depremlerle karşı karşıya gelmeye devam ediyor. Özellikle bugün meydana gelen Elazığ Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.5 şiddetindeki depremin ardından vatandaşlar Doğu Anadolu fay hattı nedir, nerelerden geçiyor? şeklinde sorularla merkalı arayışlarını arama motorlarında yoğun şekilde sürdürüyor. Doğu Anadolu fay hattının ne olduğu ve hangi bölgelerden geçtiğine ilişkin tüm detayları ve Türkiye deprem haritasını haberimizde bulabilirsiniz. Peki, Doğu Anadolu fay hattı nedir, nerelerden geçiyor? sorularının cevapları ve diğer tüm detaylar...

DOĞU ANADOLU FAY HATTI NEDİR, NERELERDEN GEÇİYOR? TÜRKİYE DEPREM HARİTASI

Haberimizden Doğu Anadolu Fay hattının ne olduğu, nerelerden geçtiğine ilişkin bilgileri ve Türkiye deprem haritasını bulabilirsiniz...