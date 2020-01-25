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fay hattı nedir, nerelerden geçiyor? Türkiye haritası gösteriyor!

Ülkemizin etkin fay hatlarının uzanış doğrultusun olması ve kuşağında yer alması sebebiyle çoğu zaman irili ufaklı depremler yaşanılıyor. Özellikle son olarak Sivrice'de meydana gelen 6.5 şiddetindeki son dakika depreminin aradından vatandaşlar fay hattı nedir, nerelerden geçiyor? şeklinde soruların cevaplarını merak ederek araştırmaya devam ediyor. Doğu Anadolu Fay hattının ne olduğu ve nerelerden geçtiği yoğun olarak merak edilmesinin yanında Türkiye deprem haritası yoğun olarak araştırılanlar arasında. Peki, Doğu Anadolu fay hattı nedir, nerelerden geçiyor? İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 25.1.2020 09:04 Güncelleme Tarihi: 25.1.2020 09:03 ABONE OL
Doğu Anadolu fay hattı nedir, nerelerden geçiyor? Türkiye deprem haritası gösteriyor!

Ülkemiz pek çok aktif fay hattının uzanış doğrultusunda bulunmakta ve aktif deprem kuşağında yer almaktadır. Durum böyle olunca ülkemiz çoğu zaman irili ufaklı şiddetlerde depremlerle karşı karşıya gelmeye devam ediyor. Özellikle bugün meydana gelen Elazığ Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.5 şiddetindeki depremin ardından vatandaşlar Doğu Anadolu fay hattı nedir, nerelerden geçiyor? şeklinde sorularla merkalı arayışlarını arama motorlarında yoğun şekilde sürdürüyor. Doğu Anadolu fay hattının ne olduğu ve hangi bölgelerden geçtiğine ilişkin tüm detayları ve Türkiye deprem haritasını haberimizde bulabilirsiniz. Peki, Doğu Anadolu fay hattı nedir, nerelerden geçiyor? sorularının cevapları ve diğer tüm detaylar...

DOĞU ANADOLU FAY HATTI NEDİR, NERELERDEN GEÇİYOR? TÜRKİYE DEPREM HARİTASI

Haberimizden Doğu Anadolu Fay hattının ne olduğu, nerelerden geçtiğine ilişkin bilgileri ve Türkiye deprem haritasını bulabilirsiniz...

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Doğu Anadolu fay hattı nedir, nerelerden geçiyor? Türkiye deprem haritası gösteriyor!
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