Elazığ deprem mesajları sosyal medyada paylaşılıyor! Geçmiş Olsun Elazığ

Ülkemizin Doğu Anadolu'nun Elazığ ilçesinde dün akşam saatlerinde yaşanan deprem korku ve paniğe sebep oldu. Dünya basınından yardım ve geçmiş olsun mesajları gelirken bazı vatandaşlar ise olay yerine akın ettiler. Elazığ'da dün akşam saat 20.55'te 6.8 büyüklüğünde yaşanan depremin ardından artçı depremler oluşmuş ve ünlülerden başsağlığı ve destek mesajları yağmıştı. Yapılan açıklamalarda "Türk halkının yanındayız. Arama ve kurtarma ekiplerimiz yardım etmeye hazırız." İfadeleri kullanıldı. Vatandaşlardan sosyal medyada #gecmisolsunelazıg hashtagiyle destek mesajları atmaya devam ediyor. Haberimizde, sosyal medyada Elazığ depremi mesajları yer alıyor.