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mesajları paylaşılıyor!

'daki depremin ardından çok sayıda ülkeden başsağlığı ve geçmiş olsun mesajları geldi. Doğu Anadolu Fay Hattı üzerinde yer alan Elazığ’daki çevre illerde de hissedildi. vatandaşlar destek mesajları göndermeye başladı. Dünya basınında da büyük yankı uyandıran deprem sonrası #gecmisolsunelazıg hashtagiyle vatandaşlar birlik mesajları atmaya başladı. Hem ünlüler hem devlet liderlerinden için geçmiş olsun ve yardım mesajı gönderildi. İşte, sosyal medyada paylaşılan ! !

Giriş Tarihi: 25.1.2020 10:42 Güncelleme Tarihi: 25.1.2020 10:47 ABONE OL
Elazığ deprem mesajları sosyal medyada paylaşılıyor! Geçmiş Olsun Elazığ

Ülkemizin Doğu Anadolu'nun ilçesinde dün akşam saatlerinde yaşanan korku ve paniğe sebep oldu. Dünya basınından yardım ve geçmiş olsun mesajları gelirken bazı vatandaşlar ise olay yerine akın ettiler. Elazığ'da dün akşam saat 20.55'te 6.8 büyüklüğünde yaşanan depremin ardından artçı depremler oluşmuş ve ünlülerden başsağlığı ve destek mesajları yağmıştı. Yapılan açıklamalarda "Türk halkının yanındayız. Arama ve kurtarma ekiplerimiz yardım etmeye hazırız." İfadeleri kullanıldı. Vatandaşlardan #gecmisolsunelazıg hashtagiyle destek mesajları atmaya devam ediyor. Haberimizde, sosyal medyada yer alıyor.

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Elazığ deprem mesajları sosyal medyada paylaşılıyor! Geçmiş Olsun Elazığ
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