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Canlı yayına böyle yansıdı: Mucize kurtuluş

’da meydana gelen depremde yıkılan 5 katlı apartmanın enkazından iki kadın birer saat arayla sağ çıkarıldı. AFAD ayrıca, biri Elazığ merkezde, diğeri Maden ilçesine bağlı Gezin'de olmak üzere iki kişinin daha enkaz altından kurtarıldığını duyurdu. Diğer yandan yine Elazığ'ın Maden ilçesine bağlı Gezin köyünde enkaz altından 12 saat sonra bir kişi daha çıkarıldı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 25.1.2020 07:33 Güncelleme Tarihi: 25.1.2020 09:43 ABONE OL
Canlı yayına böyle yansıdı: Mucize kurtuluş

Merkez üssü Sivrice olan 6.8 şiddetindeki depremde Elazığ merkezde bazı binalar tamamen çöktü.Mustafa Paşa Mahallesi'nde ise 50 metre arayla altkatları dükkan 5 katlı 2 bina da çöktü. 7 ve 8 saat sonra enkazdan 2 kadın çıkarıldı.

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Arama kurtarma ekipleri 50 metre arayla yıkılan 2 binanın birinde ses aldı.Yapılan çalışmada birer saat arayla 2 kadın kurtarıldı. Depremden 7 ve 8 saat sonra enkazdan çıkarılan yaralılar ambulansla Fırat Üniversitesi hastanesine kaldırıldı.Enkazda arama çalışmaları sürüyor.

2 KİŞİ DAHA ENKAZDAN KURTARILDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD), biri Elazığ merkezde biri Maden ilçesine bağlı Gezin'de olmak üzere iki kişinin daha enkaz altından kurtarıldığı bildirildi.

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AFAD'ın twitter hesabından, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Elazığ'da görev yapan arama kurtarma ekiplerimiz az önce biri Gezin'de, biri de merkezde olmak üzere, iki kişiyi daha enkaz altından sağ olarak kurtarmıştır." ifadelerine yer verildi.

Diğer yandan, Elazığ'ın Maden ilçesine bağlı Gezin köyünde enkaz altından 12 saat sonra bir kişi daha çıkarıldı.

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Canlı yayına böyle yansıdı: Mucize kurtuluş
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