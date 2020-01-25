Antalya Kemer'de, 24 Ocak 2019'da meydana gelen hortumda üniversite öğrencisi Kader Buse Acar, annesi Ayla Acar'ın kullandığı otomobille dereye düştü. Otomobil vinçle çıkarılırken Kader Buse ise kayboldu. Hemen arama çalışmalarına başlayan ekipler, ertesi gün Kader Buse'nin çantası ile birlikte pil şarj cihazı, küpe, tarak ve şal gibi eşyalarını, Ağva Deresi'nin kayaları arasında buldu. Karadan, denizden ve havadan süren çalışmaların 3'üncü gününde de Kader Buse'nin sol ayakkabısı derenin denize döküldüğü Çamyuva sahilinde bulundu. Devamında 3 ay süren aralıksız çalışmalarda ise Kader Buse'den başka bir ize rastlanmadı. 100'üncü günde Acar ailesinin isteği üzerine Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve protokol üyelerinin de katılımıyla Kemer Küçük Sanayi Sitesi içerisindeki Sanayi Camisi'nde gıyabi cenaze namazı kılındı.Baba Ahmet Acar, kızı Kader Buse'nin kaybolduğu otomobilin parçasını 164 gün sonra, dağlık alanda buldu. Bunun üzerine arama çalışmaları kadavra köpekleriyle bu bölgede de arama yapıldı. Ancak yine bir sonuç alınamadı. Ahmet Acar, 16 Aralık 2019'da ise yani kızının kaybolmasının 326'ncı gününde Ağva Deresi yatağı içinde otomobilin ön tamponu buldu. Ancak aradan geçen bir yıla rağmen Kader Buse bulunamadı. Kızının arama çalışmalarını bir yıldır aralıksız sürdüren baba Ahmet Acar ve eşi Ayla Acar, tek isteklerinin, bölgenin kemik tarama cihazıyla taranması olduğunu kaydetti. Kızının dönmesi için mucize bekleyen acılı baba, kaybolmasının birinci yıldönümünde, doğumundan 20 yaşına kadar fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşarak, "Babişim sen yoksun; senin her zaman olduğu gibi sevdiklerini aldım. Geçen yıl künye istemiştin altın. Aldım bir taneme. Şimdi seni bulamıyorum ne istediğini bilmiyorum babişim. Hadi söyle bana istediğin hediyeyi alayım biriciğim. Bir yıldır arıyorum babişim derede, dağlarda, denizde hadi çık gel güzel kızım" diye seslendi.

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