HSBC Bank çalışma mesai saatleri: 2020 HSBC saat kaçta açılıyor, kapanıyor ve kaça kadar açık? Açılış kapanış saati

Bankaların çalışma saatleri bankacılık işlemlerini yapmak isteyen vatandaşların çoğunluğu tarafından sık sık araştırılıyor. Günün en uygun saatinde bankaya gitmeden açılış ve kapanış saatini öğrenmek isteyenler doğru yerdeler. HSBC Bank çalışma saatleri listesi ile HSBC saat kaçta açılıyor, kapanıyor ve kaça kadar açık gibi soruların yanıtına buradan ulaşabilirsiniz. HSBC saat kaçta açılır, öğle arası ne zaman ve saat kaçta kapanır? İşte 2020 HSBC çalışma saatleri!

HSBC ÇALIŞMA SAATLERİ

HSBC çalışma saatleri listesi ile sabah açılış, öğle arası molası ve akşam kapanış saatlerine en doğru veriler ile ulaşabilirsiniz. HSBC Bank şubelerine giderek aşağıda belirtilen saatler içerisinde sıra numarası alarak işlemlerinizi yapabilirsiniz. Bireysel müşteri temsilcisi veya gişe işlemleri ile dilediğiniz tüm işlemlerinizi yapabilirsiniz.

HSBC SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

Türkiye'de faaliyet gösteren HSBC Bank A.Ş hafta içi her gün 08.30'da hizmet vermeye başlamaktadır. 08.30'da başlayan mesainin ardından 12.00 – 13-00 arasında ise öğle arası molası nedeniyle hizmet verilmemektedir.

HSBC SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

Birçok şubesi ile hizmet veren HSBC'nin akşam kapanış saati ise 17.00'dır. Bu saatten sonra banka kapıları kapanmaktadır.

RESMİ TATİLLERDE HALK BANKASI ÇALIŞIYOR MU?

Aşağıdaki resmi tatillerde HSBC ve diğer tüm bankalar hizmet sağlamamaktadır

1 Ocak Yılbaşı

23 Nisan 2020 - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs 2020 - Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs 2020 - Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

Ramazan Bayramı

15 Temmuz 2020 - Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Kurban Bayramı

30 Ağustos 2020 - Zafer Bayramı

29 Ekim 2020 - Cumhuriyet Bayramı

HSBC MÜŞTERİ HİZMETLERİ TELEFON NUMARASI

Şubelere gitmeden bankacılık işlemlerinizi aşağıdaki numaraları arayarak müşteri hizmetleri temsilcisi yardımı ile gerçekleştirebilirsiniz.

0850 211 0 111 (Bireysel Kişiler)

0850 211 0 424 (Kurumsal Aramalar)