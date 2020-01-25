ING Bank çalışma saatleri: 2020 ING Bank saat kaçta açılıyor, kapanıyor ve kaça kadar açık? Açılış kapanış saati

ING Bank'ın birçok müşterisi şubeye gitmeden önce çalışma saatleri bilgisini merak ediyor. Sabah saatlerinde, öğle arasında veya akşam saatlerinde şubeye gitmeden önce ING Bank saat kaçta açılıyor, öğle arası ne zaman, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık sorularının cevabı yanıt arıyor. Peki, 2020 ING Bank çalışma saatleri nasıl? İşte açılış ve kapanış saati!

ING BANK SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

ING Bank şubeleri hafta içi her gün mesaiye 09.00'da başlıyor. 12.30 – 13:30'da yapılan molanın ardından mesaiye devam ediyor.

ING BANKSAAT KAÇTA KAPANIYOR?

ING Bank çalışma saatlerine göre 09.00'da başlayan mesai saati 17:00'da ise sona eriyor. ING Bank, hafta sonları ise hizmet vermiyor.

ING BANK MÜŞTERİ HİZMETLERİ TELEFON NUMARASI

Bankacılık işlemlerinden bazılarını şubelere gitmeden de yapabilme imkânı olan müşteriler 0850 222 0 600 numarasını arayarak müşteri hizmetleri temsilcisi ile görüşebilirler.

RESMİ TATİLLERDE ING BANK ÇALIŞIYOR MU?

1 Ocak Yılbaşı

23 Nisan 2020 - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs 2020 - Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs 2020 - Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

Ramazan Bayramı

15 Temmuz 2020 - Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Kurban Bayramı

30 Ağustos 2020 - Zafer Bayramı

29 Ekim 2020 - Cumhuriyet Bayramı

Yukarıdaki resmi tatillerde ING Bank ve diğer tüm bankalar hizmet sağlamamaktadır.

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