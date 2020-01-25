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'den deprem bölgesi için soğuk hava uyarısı! ve ’da nasıl olacak?

’den deprem bölgesi için son dakika uyarısı yapıldı. ’da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrası, vatandaşlar hava durumu raporunu merak ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden en son yapılan açıklamaya göre, sıcaklıkların eksi 4 ve eksi 5 derecelerde olacağı, deprem bölgesindeki vatandaşlara bu gece aşırı soğuk ve don riskine karşı tedbirli olmaları uyarısı yapıldı. İşte son dakika haberinin detayları ve Elazığ ve hava durumu!

Giriş Tarihi: 25.1.2020 17:08 Güncelleme Tarihi: 25.1.2020 17:12 ABONE OL
Meteoroloji'den deprem bölgesi için soğuk hava uyarısı! Elazığ ve Malatya’da hava durumu nasıl olacak?

Genel Müdürlüğü, 'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası, vatandaşları bu gece aşırı soğuk ve don riskine karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı. Meteoroloji Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz, "Gece için sıkıntılı iki günümüz var. Önümüzde gece sıcaklıkları Bu gece 'da eksi 4 derece civarında, Elazığ'da gece eksi 5 civarında. Cumartesiyi pazara bağlayan gecede, pazarı pazartesine bağlayan gecede eksi derecelerde olacak vatandaşlarımızın tedbirli olmasını istiyoruz" dedi. Haberimizden, 25 Ocak Cumartesi gününe ilişkin Meteoroloji'nin son dakika ve kar yağışı uyarısı hakkında bilgi edinebilirsiniz.

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Meteoroloji'den deprem bölgesi için soğuk hava uyarısı! Elazığ ve Malatya’da hava durumu nasıl olacak?
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