Meteoroloji'den deprem bölgesi için soğuk hava uyarısı! Elazığ ve Malatya’da hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası, vatandaşları bu gece aşırı soğuk ve don riskine karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı. Meteoroloji Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz, "Gece için sıkıntılı iki günümüz var. Önümüzde gece sıcaklıkları Bu gece Malatya'da eksi 4 derece civarında, Elazığ'da gece eksi 5 civarında. Cumartesiyi pazara bağlayan gecede, pazarı pazartesine bağlayan gecede eksi derecelerde olacak vatandaşlarımızın tedbirli olmasını istiyoruz" dedi. Haberimizden, 25 Ocak Cumartesi gününe ilişkin Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı hakkında bilgi edinebilirsiniz.