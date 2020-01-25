‘Peruklu hırsız’ Hülya Avşar’ın evini de soymuş

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Kütahya, Eskişehir, Balıkesir ve Ankara'da kendini inşaat ustası, elektrikçi ve asansör tamircisi gibi tanıtarak girdiği çok sayıda evden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle tutuklanan zanlının, sanatçı Hülya Avşar'ın Balıkesir'deki evinin soyulmasıyla ilgili de arandığı ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Hırsızlık Bürosu ekiplerince 20 Ocak'ta yakalanan Zelkif Baya'nın (52) Ayvalık'taki hırsızlığın da zanlısı olduğu belirlendi. Avşar'a ait yazlık evden 9 Temmuz 2018'de bin 500 lira, 2 pırlanta küpe ile sanatçının kimlik ve kredi kartlarının yanı sıra pasaportunun çalındığı belirtildi. Zanlının 15 yıl hapis yattıktan sonra 2016'da cezaevinden tahliye edildiği, 21 yıl kesinleşmiş hapis cezasından dolayı arandığı belirlenmişti. Baya, Atatürk Bulvarı'ndaki bir kuaförde hırsızlık olaylarında kullandığı peruğun bakımını yaptırırken yakalanmış ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.