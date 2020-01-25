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'de 56 köy yolu ulaşıma kapalı

’de etkili olan yağışı nedeniyle kapanan 159 köy yolundan 103’ü ulaşıma açıldı. Kapalı 56 köy yolunun açılması için çalışmalar sürdürülüyor. Kar yağışının durduğu kentte ana yolların açılmasıyla köylere ulaşım büyük oranda sağlanırken, ara yolların kardan temizleme çalışmaları ise devam ediyor.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 25.1.2020 17:16 Güncelleme Tarihi: 25.1.2020 17:20 ABONE OL
Rize'de 56 köy yolu ulaşıma kapalı

Rize merkez ve ilçelerinde önceki gün etkili olan kar yağışı nedeniyle 159 köy yolu ulaşıma kapandı. Rize İl Özel İdare ekiplerinin 40 iş makinası ve 76 personel ile sürdürdüğü karla mücadele çalışmaları sonucunda, 103 köy yolu ulaşıma açıldı.

ÖNCELİĞİ OLAN YOLLAR VAR

Sabah erken saatlerinden itibaren başlayan ve gece geç saatlere kadar devam eden çalışmalarda öncelik hasta bulunan köylerin yollarına verildi.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Ana yolların açılmasıyla köylere ulaşım büyük oranda sağlanırken, ara yolların kardan temizleme çalışmaları ise devam ediyor.

KAR YAĞIŞI DURDU

Kar yağışının durduğu kentte, kapalı 56 köy yolunun açılması için çalışmalar sürdürülüyor.

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Rize'de 56 köy yolu ulaşıma kapalı
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