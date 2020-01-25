Sayısal Loto sonuçları açıklandı! MPİ Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı burada! 25 Ocak

Şans oyunu severlerin en çok tercih ettiği oyunlar arasında yer alan Sayısal Loto'nun bu haftaki çekiliş sonuçları açıklandı. Bilindiği üzere Çarşamba günü gerçekleştirilen çekilişte 6 bilen olmamış ve büyük ikramiye olan 3 milyon 120 bin liranın bu haftaki çekilişin ödülü olduğu belirtilmişti. Hal böyleyken şans oyunu tutkunlarının çekilişe olan ilgisi çok artmıştı. Peki, Sayısal Loto'da bu hafta kazandıran numaralar hangisi? Haberimizin içerisinden 25 Ocak Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranını bulabilir, bilet sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz…

SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI! MPİ MİLLİ PİYANGO SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 25 OCAK

Haberimizin içerisinden Sayısal Loto bilet sorgulama işlemini gerçekleştirebilir, kazandıran numaraları görebilirsiniz…