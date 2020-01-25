Şekerbank çalışma saatleri: 2020 Şekerbank açılış kapanış saati! Kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor?

Şekerbank şubelerine gitmeden önce çalışma saatleri listesine göz atmak isteyen kişiler doğru yerdeler. Bankanın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre mesai saatlerini sizler için derledik. Şekerbank saat kaç açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık soruları arama motoru üzerinde sık sık araştırılıyor. 2020 Şekerbank mesai saatleri listesi ile bu bilgileri öğrenebileceksiniz.

ŞEKERBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Şekerbank müşterileri bankacılık işlemlerini en yakın şubelere giderek halletmeden önce çalışma saatlerine de göz atmadan yola koyulmuyor. Açılış kapanış saatleri hakkında bilgi sahibi olmayan vatandaşlar doğru yerdeler. Şekerbank'ın resmi internet sitesinde yer alan verilere göre çalışma saatleri listesini aşağıdan öğrenebilirsiniz.

ŞEKERBANK SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

Şekerbank şubeleri hafta içi her gün mesaiye 09.00'da başlıyor. 12.30 – 13:30'da yapılan molanın ardından mesaiye devam ediyor.

ŞEKERBANK SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

Şekerbank çalışma saatlerine göre 09.00'da başlayan mesai saati 17:00'da ise sona eriyor. Şekerbank, hafta sonları ise hizmet vermiyor.

ŞEKERBANK MÜŞTERİ HİZMETLERİ TELEFON NUMARASI

Bankacılık işlemlerinden bazılarını şubelere gitmeden de yapabilme imkanı olan müşteriler 0212 319 70 00 numarasını arayarak müşteri hizmetleri temsilcisi ile görüşebilirler.

RESMİ TATİLLERDE ŞEKERBANK ÇALIŞIYOR MU?

1 Ocak Yılbaşı

23 Nisan 2020 - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs 2020 - Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs 2020 - Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

Ramazan Bayramı

15 Temmuz 2020 - Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Kurban Bayramı

30 Ağustos 2020 - Zafer Bayramı

29 Ekim 2020 - Cumhuriyet Bayramı

Yukarıdaki resmi tatillerde Şekerbank ve diğer tüm bankalar hizmet sağlamamaktadır.

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