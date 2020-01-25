Askerlik yerleri sorgulama 2020! MSB ve E Devlet ile 2000/1 tertip bedelli askerlik yeri öğrenme

MSB'nin son dakika duyurusuna göre, merakla beklenilen 2020 askerlik yerleri açıklandı. Bilindiği üzere, Şubat celbi askerlik yerleri ile beraber 2000/1 tertip olarak da adlandırılan ve vatani görevini yerine getirmeyi bekleyen binlerce yedek subay, astsubay ve er adayı genç silah altına alınacak. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından bugün yapılan açıklamayı bekleyen 2000/1 tertipler ile yedek subay, astsubay ve er adayları, acemi birliklerinin nereye çıkacağı ile sevk tarihi bilgilerini merak ediyordu. MSB yapılan son dakika duyurusuna göre, er sınıflandırma sonuçları resmen E Devlet üzerinden erişime açıldı. Durum böyle olunca, askerlik yerleri öğrenme ve sorgulama için E Devlet giriş ekranındaki yoğunluk da en üst seviyeye ulaştı.

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI!

Öte yandan, merak edilen bir diğer konu durumunda olan 2020 bedelli askerlik yerleri de belli oldu. Milli Savunma Bakanlığı'nın ilgili duyurusunun ardından E Devlet giriş ve ASAL sorgulama sayfası üzerinden sevk yerleri ve tarihi öğrenme işlemleri de yoğunluk kazandı.

2000/1 ASKERLİK YERİ SORGULAMA E DEVLET

Haberimizden, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bilgileri ve E Devlet ve ASAL sayfası ile Şubat celbi ve bedelli askerlik yeri sorgulama hakkında son durumu öğrenebilirsiniz.