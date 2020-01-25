Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Askerlik yerleri sorgulama 2020! MSB ve E Devlet ile 2000/1 tertip bedelli askerlik yeri öğrenme

sorgulama 2020! MSB ve E Devlet ile 2000/1 tertip bedelli askerlik yeri öğrenme

Merakla beklenilen 2020 MSB tarafından açıklandı. Böylece, vatani görevlerini yerine getirmeyi bekleyen ve 2001/tertip olarak adlandırılan binlerce genç için 2020 Şubat celp dönemi askerlik yerleri ve er sınıflandırma sonucu belli olmuş oldu. Şubat ayında askere giderek silahaltına alınacak olan yedek subay/astsubay ve erler, acemi birliklerinin neresi olacağını merak ediyordu. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından bugün son dakika duyurusu yapıldı ve 2020 Şubat celbi e Devlet giriş ekranı üzerinden erişime açıldı. Celp bilgileri yanı sıra sevk tarihi ve sınıflandırılmış yükümlü durumu da kesinleşti. 2020 yılı bedelli askerlik yerleri de aynı duyuru neticesinde açıklandı. Peki, 2000/1 tertip uzun dönem yedek subay, astsubay ve er yükümlüleri ve bedelli askerlik yerleri sorgulama nasıl yapılır, nereden öğrenilir? E Devlet sorgulama sayfası ile 2000/1 tertip acemi birliği ve sevk tarihi gibi detaylar haberimizde.

Giriş Tarihi: 25.1.2020 08:47 Güncelleme Tarihi: 25.1.2020 08:48 ABONE OL
Askerlik yerleri sorgulama 2020! MSB ve E Devlet ile 2000/1 tertip bedelli askerlik yeri öğrenme

MSB'nin son dakika duyurusuna göre, merakla beklenilen 2020 açıklandı. Bilindiği üzere, Şubat celbi askerlik yerleri ile beraber 2000/1 tertip olarak da adlandırılan ve vatani görevini yerine getirmeyi bekleyen binlerce yedek subay, astsubay ve er adayı genç silah altına alınacak. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından bugün yapılan açıklamayı bekleyen 2000/1 tertipler ile yedek subay, astsubay ve er adayları, acemi birliklerinin nereye çıkacağı ile sevk tarihi bilgilerini merak ediyordu. MSB yapılan son dakika duyurusuna göre, er sınıflandırma sonuçları resmen E Devlet üzerinden erişime açıldı. Durum böyle olunca, askerlik yerleri öğrenme ve sorgulama için E Devlet giriş ekranındaki yoğunluk da en üst seviyeye ulaştı.

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI!

Öte yandan, merak edilen bir diğer konu durumunda olan 2020 bedelli askerlik yerleri de belli oldu. Milli Savunma Bakanlığı'nın ilgili duyurusunun ardından E Devlet giriş ve ASAL sorgulama sayfası üzerinden sevk yerleri ve tarihi öğrenme işlemleri de yoğunluk kazandı.

2000/1 ASKERLİK YERİ SORGULAMA E DEVLET

Haberimizden, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bilgileri ve E Devlet ve ASAL sayfası ile Şubat celbi ve bedelli hakkında son durumu öğrenebilirsiniz.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Askerlik yerleri sorgulama 2020! MSB ve E Devlet ile 2000/1 tertip bedelli askerlik yeri öğrenme
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN