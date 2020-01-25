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Son dakika haberi: " fay hattı uyanmaya başladı!" Herkes depremi ile ilgili bu görüntüleri paylaşıyor!

Geçtiğimiz akşam yaşanan ve şuan için 21 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan depremi ile ilgili son dakika haberi geldi. Özellikle sosyal medya üzerinden binlerce kişi bundan tam 4 ay önce katıldığı bir televizyon programında " fay hattı uyanmaya başladı" ifadelerini kullanan Uzman Prof. Dr. 'ün görüntülerini paylaşmaya başladı. Yaşanan şiddetli sarsıntı için hazırlıklı olunması gerektiğine değinen uzmanın 4 ay öncesinden yaşanacak olan bu afeti bilmesi dikkatleri üzerine çekti. verilerine göre 6.8, Kandilli Rasathanesi'ne göre ise 6.5 şiddetinde yaşanan Elazığ depremi çevre illerden şiddetli şekilde hissedildi. Bölgeden gelen son durum haberine göre ise dün akşam 20.55'te meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki sonrasında bölgede 4 büyüklüğü üzeri 11 adet sarsıntının meydana geldiği kaydedildi. AFAD toplam artçı sayısını da 257 olarak belirledi. İşte bundan tam 4 ay önce katıldığı bir televizyon programında yaşanan Elazığ depremi ile ilgili Uzman Prof. Dr. Naci Görür'ün son dakika görüntüleri…

Giriş Tarihi: 25.1.2020 10:56 Güncelleme Tarihi: 25.1.2020 10:57 ABONE OL
Son dakika haberi: Doğu Anadolu fay hattı uyanmaya başladı! Herkes Elazığ depremi ile ilgili bu görüntüleri paylaşıyor!

Gelen son dakika haberine göre bundan tam dört ay önce katıldığı bir televizyon programında depremi ile ilgili detayları aktaran Uzman Prof. Dr. 'ün görüntüleri vatandaşların gündemine geldi. Dört ay önce " fay hattı uyanmaya başladı" ifadelerini kullanan Uzman Prof. Dr. Naci Görür, yaşanan Elazığ depreminin ardından ise sosyal medya hesabından paylaştığı tweetle yeniden vatandaşları uyardı. Uzman Prof. Dr. Bu depremden sonra "Sivrice-Bingöl ve Sivrice-Pütürge-Çelikhan arasına özellikle dikkat edilmelidir." İfadelerini kullanırken binlerce insanın yaralanmasına ve son gelen bilgiye göre 21 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan bu şiddetli sarsıntı ile ilgili bazı detaylara da değindi. İşte Elazığ depremi ile ilgili Uzman Prof. Dr. Naci Görür tarafından gelen son dakika haberinin tüm detayları ve o görüntüler…

"DOĞU ANADOLU FAY HATTI UYANMAYA BAŞLADI!"

Merkezüssü Elazığ Sivrice olan ile ilgili gelen son durum bilgilerine göre , 20 kişinin hayatını kaybettiğini bin 30 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Haberimizin devamında yaşanan felaket ile ilgili Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür tarafından gelen uyarılara ve diğer tüm detaylara ulaşabilirsiniz…

İşte detaylar…

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Son dakika haberi: "Doğu Anadolu fay hattı uyanmaya başladı!" Herkes Elazığ depremi ile ilgili bu görüntüleri paylaşıyor!
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