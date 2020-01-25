Son dakika haberi: "Doğu Anadolu fay hattı uyanmaya başladı!" Herkes Elazığ depremi ile ilgili bu görüntüleri paylaşıyor!

Gelen son dakika haberine göre bundan tam dört ay önce katıldığı bir televizyon programında Elazığ depremi ile ilgili detayları aktaran Uzman Prof. Dr. Naci Görür'ün görüntüleri vatandaşların gündemine geldi. Dört ay önce "Doğu Anadolu fay hattı uyanmaya başladı" ifadelerini kullanan Uzman Prof. Dr. Naci Görür, yaşanan Elazığ depreminin ardından ise sosyal medya hesabından paylaştığı tweetle yeniden vatandaşları uyardı. Uzman Prof. Dr. Bu depremden sonra "Sivrice-Bingöl ve Sivrice-Pütürge-Çelikhan arasına özellikle dikkat edilmelidir." İfadelerini kullanırken binlerce insanın yaralanmasına ve son gelen bilgiye göre 21 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan bu şiddetli sarsıntı ile ilgili bazı detaylara da değindi. İşte Elazığ depremi ile ilgili Uzman Prof. Dr. Naci Görür tarafından gelen son dakika haberinin tüm detayları ve o görüntüler…

"DOĞU ANADOLU FAY HATTI UYANMAYA BAŞLADI!"

Merkezüssü Elazığ Sivrice olan deprem ile ilgili gelen son durum bilgilerine göre AFAD, 20 kişinin hayatını kaybettiğini bin 30 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Haberimizin devamında yaşanan felaket ile ilgili Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür tarafından gelen uyarılara ve diğer tüm detaylara ulaşabilirsiniz…

İşte detaylar…