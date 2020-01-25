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Son dakika haberi: ve ’da şiddetli sonrası ölü sayısı artıyor! Elazığ ve Malatya’da yıkılan binalardan görüntüler

’da dün akşam saatlerinde 6,8 büyüklüğünde şiddetli bir meydana geldi. Merkez üssü Sivrice olan deprem , Bingöl, Diyarbakır ve çevre illerde de hissedildi. Boğaziçi Üniversitesi'ne bağlı Kandilli Rasathanesi'nden gelen son depremler bilgilerine göre, ana depremin ardından 200’e yakın artçı deprem oldu. Depremin ardından acı haberler peş peşe gelmeye başladı. Elazığ ve Malatya’da yıkılan binalardan ilk görüntüler gelirken, ölü sayısının da 21’e yükseldiği bildirildi. Elazığ deprem son dakika gelişmelerini anbean bu başlık altından takip edebilirsiniz. İşte Elazığ deprem görüntüleri ve diğer tüm gelişmeler!

Giriş Tarihi: 25.1.2020 11:28 Güncelleme Tarihi: 25.1.2020 11:29 ABONE OL
Son dakika haberi: Elazığ ve Malatya’da şiddetli deprem sonrası ölü sayısı artıyor! Elazığ ve Malatya’da yıkılan binalardan görüntüler

ve 'da yaşanan şiddetli depremin ardından yıkılan binalardan görüntüler gelmeye devam ediyor. Son dakika gelen bilgilere göre ölü sayısının 21'e yükseldiği belirtilirken, 1030 kişinin de yaralandığı bildirildi. AFAD tarafından bölgeye 144 tır ile 6 bin 65 aile çadırı, 400 genel maksatlı çadır, 11 bin 532 yatak ve 15 bin 480 battaniye sevk edildi. Öte yandan Kandilli Rasathanesi'nden gelen son depremler bilgilerine göre 200 artçı depremin daha yaşandığı belirtildi. Peki, Elazığ son dakika bilgilerine göre ölü sayısı ve yaralı sayısı kaç oldu?

ELAZIĞ VE MALATYA DEPREMİ İLE İLGİLİ SON DAKİKA BİLGİLERİ

Elazığ'da gerçekleşen ve Malatya'da da hissedilen şiddetli depremin ardından arama kurtarma ekipler yoğun bir çaba sarf etmeye devam ediyor. Göçük altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları devam ederken acı haberler ise peş peşe geliyor.

İşte Elazığ depremi ile ilgili tüm gelişmeler;

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Son dakika haberi: Elazığ ve Malatya’da şiddetli deprem sonrası ölü sayısı artıyor! Elazığ ve Malatya’da yıkılan binalardan görüntüler
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