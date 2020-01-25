Son dakika haberi: Elazığ ve Malatya’da şiddetli deprem sonrası ölü sayısı artıyor! Elazığ ve Malatya’da yıkılan binalardan görüntüler

Elazığ ve Malatya'da yaşanan şiddetli depremin ardından yıkılan binalardan görüntüler gelmeye devam ediyor. Son dakika gelen bilgilere göre ölü sayısının 21'e yükseldiği belirtilirken, 1030 kişinin de yaralandığı bildirildi. AFAD tarafından bölgeye 144 tır ile 6 bin 65 aile çadırı, 400 genel maksatlı çadır, 11 bin 532 yatak ve 15 bin 480 battaniye sevk edildi. Öte yandan Kandilli Rasathanesi'nden gelen son depremler bilgilerine göre 200 artçı depremin daha yaşandığı belirtildi. Peki, Elazığ deprem son dakika bilgilerine göre ölü sayısı ve yaralı sayısı kaç oldu?

ELAZIĞ VE MALATYA DEPREMİ İLE İLGİLİ SON DAKİKA BİLGİLERİ

Elazığ'da gerçekleşen ve Malatya'da da hissedilen şiddetli depremin ardından arama kurtarma ekipler yoğun bir çaba sarf etmeye devam ediyor. Göçük altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları devam ederken acı haberler ise peş peşe geliyor.

İşte Elazığ depremi ile ilgili tüm gelişmeler;