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haber: ’da sonrası flaş görüntüler geldi! Ölü ve yaralı sayısı artıyor

ile sarsıldı... Kandilli Rasathanesi ve AFAD’tan gelen bilgilerine göre 21.00 sularında 6.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi. Daha sonra deprem büyüklüğü 6.5 olarak revize edilirken vatandaşlar büyük korku ve panik yaşayarak kendilerini sokağa attı. 6.5 şiddetindeki deprem Malatya, Diyarbakır, Tunceli, Gaziantep ve çevre illerden de hissedildi. Elazığ depreminde yıkılan binaların olduğu bildirilirken ilk görüntüler de gelmeye başladı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın yaptığı son dakika açıklamasına göre Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Adıyaman, Batman, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da 1015 kişinin yaralandığı belirtildi.

Giriş Tarihi: 25.1.2020 08:21 Güncelleme Tarihi: 25.1.2020 08:21 ABONE OL
Son dakika haber: Elazığ’da deprem sonrası flaş görüntüler geldi! Ölü ve yaralı sayısı artıyor

Akşam saatlerinde ile arka arkaya sallandı. Gelen haberine göre can kayıplarının yaşandığı bölgede binalarda ciddi maddi hasar meydana geldi ve vatandaşlara, hasarlı binalar girmemeleri konusunda uyarılar yapıldı. Merkez üssü Elazığ olan deprem, Adana, Malatya, Diyarbakır ve en çok da Gaziantep'te hissedildi. Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile 6.8 olarak paylaşılan deprem verisi, daha sonra 6,6 olarak güncellendi. Aynı şekilde AFAD son depremler listesi deprem büyüklüğünü 6,8 olarak gösteriyor. AFAD tarafından sosyal medyada ve resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, "Elazığ ili Sivrice ilçesinde saat 20.55'te 6,8 büyüklüğünde bir #deprem meydana gelmiştir. Tüm personelimiz ve il AFAD müdürlüklerimiz teyakkuza geçirilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.

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Son dakika haber: Elazığ’da deprem sonrası flaş görüntüler geldi! Ölü ve yaralı sayısı artıyor
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