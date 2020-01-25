Son Dakika Haberi: Manisa’da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi! AFAD ve Kandili Rasathanesi son depremler listesi

Kandilli Rasathanesi tarafından son dakika olarak geçilen bilgiye göre, Manisa Akhisar'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. Saatler 20.48'i gösterdiğinde gerçekleştiği belirtilen sarsıntının yerin 13.3 km altında gerçekleştiği belirtildi. Depremde can ve mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmezken, konuyla gelişmeler oldukça haberimizin içerisinden bulabilirsiniz. İşte 25 Ocak AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ! MANİSA'DA 4.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM!

Manisa'da bugün saatler 20.48'i gösterdiğinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına dair henüz bir bilgi yok.